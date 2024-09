Dezamăgire totală la showul Gașca Zurli din Londra! „Vorbărie multă, greșeli gramaticale. Cred că nu mai venim”

La începutul lunii martie, trei persoane au decis să demisioneze și să prăsească proiectul Gașca Zurli. Mirela Retegan a făcut tot posibilul ca trupa pentru copii să nu se destrame. Maya, fiica ei, s-a întors în România și au continuat împreună treaba, alături de noi personaje, costumate drept mascote. Recent, Gașca Zurli a susținut un concert în Londra, însă unii spectatori au fost dezamăgiți de noua formulă.

Vero Căliman (Fetița Zurli), Ionuț Varodi (Bucătărașul Lulu) și Răzvan Marina (Truli) au părăsit trupa, în urma unor ”acțiuni neprietenoase”, așa cum a susținut chiar unul dintre cei trei actori. În acest fel, Gașca Zurli a fost la un pas să se destrame. Totuși, Mirela Retegan a făcut tot posibilul ca proiectul pentru copii să meargă mai departe, însă unii fani nu sunt prea mulțumiți de noua formulă.

Andreea T., o femeie destul de cunoscută pe TikTok, a participat, alături de fetița ei și de câțiva prieteni, la concertul pe care Gașca Zurli l-a susținut la Londra. Femeia s-a arătat dezamăgită de noua formulă a trupei, cu mascote în loc de vechile personaje.

Schimbarea a avut loc după ce mai multe persoane și-au dat demisia. Totuși, spectatoarea a susținut că tot conceptul este diferit acum, nu doar personajele. Andreea T. a sesizat mai multe greșeli gramaticale și exprimări nepotrivite pentru un concert cu scop educativ.

„Gașca Zurli nu mai e ce a fost. Am primit biletele cadou pentru concertul Zurli din Londra, dar din păcate a fost o dezamăgire, nu doar pentru mine și pentru fetița mea, ci și pentru cei cu care am participat. Mă simt cumva datoare față de celelalte mămici care își doresc să ajungă la noul concert Zurli cu mascote și am decis să las acest review. Ce nu ne-a plăcut? Anastasia mi-a zis că erau mai frumoși cei adevărați.

Show-ul este conceput total diferit față de cum era. În primul rând, este vorbărie foarte multă și măcar de s-ar vorbi corect, foarte multe greșeli gramaticale care nu făceau parte din show, cum ar fi exprimarea avută de Maya când o fetiță s-a urcat pe scenă și a atenționat-o pe mămică: ‘Aveți grijă, doamnă, pentru că se poate agăța în cable și firuri’. Vrăjimăturica s-a exprimat astfel în timpul show-ulu: ‘Vorbești la fel de mult ca mă-ta’.

Nu spun că fetița mea nu ar fi auzit vreodată acest cuvânt sau că este vreo tragedie, dar nu plătesc un bilet la un show cu scop educativ pentru copii ca după aceea să aud copilul că îmi spune prin casă ‘mă-ta’, că i s-a părut interesant.”, a susținut Andreea T., într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, după ce a participat la concertul Gașca Zurli din Londra.