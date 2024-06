Mirela Retegan, noi dezvăluiri după demisiile în lanț din Gașca Zurli. Ce s-a întâmplat, de fapt: „Am pierdut unele proiecte...”

În ultima perioadă, Gașca Zurli a fost în centrul atenției, după ce mai multe personaje importante și-au dat demisia. Mirela Retegan, fondatoarea proiectului pentru copii, a încercat să nu se lase doborâtă de situație și a gândit o nouă formulă a trupei. De-a lungul timpului, a avut de înfruntat mai multe obstacole, iar acum a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat, de fapt.

La începutul lunii martie, Vero Căliman, cunoscută sub numele „ fetița Zurli”, Lulu Varodi, alias „ Bucătărașul Lulu” și Răzvan Marina, interpretul personajului Truli, au anunțat în mediul online că se retrag din celebra trupă pentru copii, după 14 ani de activitate. Plecările celor trei membri i-au luat prin surprindere pe fani, iar Mirela Retegan s-a văzut nevoită să ofere explicații.

Deși a trecut printr-o perioadă grea, Mirela Retegan a decis să continue proiectul pentru copii sub o altă formă, alături de fiica ei, Maya. Mulți s-au întrebat dacă, după demisiile în lanț, Gașca Zurli se va destrăma, însă fondatoarea trupei nu a vrut să renunțe.

Totuși, femeia de afaceri a recunoscut că pierdut, de-a lungul timpului, oameni importanți, dar și proiecte. Pe de altă partă, nu poate ignora ceea ce a câștigat alături de Gașca Zurli. Mirela Retegan a făcut noi dezvăluiri despre situația celebrei trupe pentru copii.

„Am pierdut unii oameni, dar am câștigat alții. Am pierdut unele proiecte, am câștigat altele. Am pierdut prieteni, bani, case, obiecte… Am câștigat de toate. Am avut grijă mereu să nu-mi pierd sufletul, capul, credința, entuziasmul, dorința de a face, bucuria de a fi, grija pentru ce am.

De oferit, pasiunea de a construi și capacitatea de a renunța. Și mi-am spus mereu că pot să pierd tot ce am și nu face parte din mine pentru că, eu cu ce am în mintea și în sufletul meu, le fac la loc”, a declarat Mirela Retegan, conform Avantaje.ro.