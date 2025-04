Mariana Moculescu a dispărut fără urmă! Fosta soție a lui Horia Moculescu nu mai răspunde la telefon și nici la ușă

Mariana Moculescu și-a îngrijorat toți apropiații! Fosta soție a lui Horia Moculescu este de negăsit, asta la doar câteva zile după ce și-a expus la televizor problemele grave prin care trece. Nimeni nu știe nimic de ea și nici nu poate fi contactată. Iată primele informații!

Situația este una alarmantă, asta pentru că femeia nu răspunde la telefon și nici la soneria ușii, iar vecinii spun că nu știu absolut nimic de ea.

CITEȘTE ȘI: La un pas să doarmă pe străzi, Mariana Moculescu dă de pământ cu frații Becali, Botezatu și Loredana Groza! ”Stăteam în picioare și găteam!”

Această dispariție se agravează în contextul în care Mariana Moculescu a expus publicului problemele pe care le are în ultima perioadă. Invitată în urmă cu două săptămâni în emisiunea Dan Diaconescu Direct, fosta soție a lui Horia Moculescu a mărturisit că va rămâne fără locuință pentru că nu își permite să plătească chiria, dar a vorbit și despre povestea ei dureroasă.

Ulterior, situația s-a rezolvat atunci când o persoană s-a oferit să o ajute cu o locuință. Se pare că aceasta nu a mai răspuns la telefon atunci când un jurnalist a încercat să o contacteze, iar apropiații și vecinii nu știu nimic de ea. Oamenii care locuiesc în același bloc cu ea au declarat că nu au mai văzut-o și că nu există urmă de mișcare în garsoniera ei.

„Nu, din păcate nu. Am tot încercat să înțelegem de ce vine televiziunea, am tot sunat-o pe dânsa, și pe proprietară și nu ne răspunde nimeni”, a declarat o vecină, potrivit spynews.ro .

După cum vă spuneam, Mariana Moculescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele pe care le întâmpină. În urmă cu doar două săptămâni, fosta soție a lui Horia Moculescu era invitată în emisiunea moderată de Dan Diaconescu și făcea declarații uimitoare.

„Destinul a fost, asta acum îl știm. Și am ajuns în ziua de azi. Și în ziua de azi situația este de așa natură că ar trebui să evacuez garsoniera în care locuiesc, pentru că nu am mai plătit acolo chiria din decembrie, dar punând în joc garanția pe care am dat-o la început când am intrat în garsonieră, hai să zic că din ianuarie s-au acumulat 1500 de euro datorii. Și trebuie să plec.”, spunea aceasta.