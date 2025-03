Mariana Moculescu, evacuată din garsonieră din cauza datoriilor. Banii din Only Fans nu i-au mai ajuns

Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Mariana Moculescu a vorbit despre drama prin care trece în ultima perioadă, dar și despre perioada în care reușea să se întrețină din Only Fans. Iată ce a spus!

Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, este nevoită să își părăsească locuința în care a stat timp de 2 ani din cauză că nu își mai poate plăti chiria. Aceasta a vorbit la Dan Diaconescu Direct despre situația dificilă în care se află.

Mariana Moculescu a vorbit despre perioada în care a început să folosească platforma Only Fans și să câștige bani. De asemenea, aceasta a mărturisit momentele grele prin care trece din cauza faptului că este nevoită să părăsească locuința în care locuiește. Atunci când a văzut că nu se mai descurcă deloc din punct de vedere financiar, Mariana a încercat diferite soluții și a cerut sfaturi din toate direcțiile, ajungând să apeleze la inteligența artificială pentru a găsi o rezolvare.

Dan Diaconescu: Bun, deci destinul cum a fost pentru tine?

Mariana Moculescu: Destinul a fost, asta acum îl știm. Și am ajuns în ziua de azi. Și în ziua de azi situația este de așa natură că ar trebui să evacuez garsoniera în care locuiesc, pentru că nu am mai plătit acolo chiria din decembrie, dar punând în joc garanția pe care am dat-o la început când am intrat în garsonieră, hai să zic că din ianuarie s-au acumulat 1500 de euro datorii. Și trebuie să plec. Mai e ceva. Eu câștigam banii aștia din OnlyFans. Eu am simțit că ceva se întâmplă de prin noiembrie și am început să trimit tot felul de e-mail-uri la OnlyFans, la tot felul de agenții care promovează OnlyFans-ul internațional, dar și din România. Am stat de vorbă pe Zoom video cu aceste agenții, cu filipinezi, cu persoane. Am și semnat un contract prin decembrie cu cineva din Arizona, cred, și am dat și parole, am dat tot și până la urmă îmi cereau să le dau eu niște modele sau ceva de genul ăsta și mi-a părut rău că am lăsat parolele, deci am riscat foarte tare. Pe urmă am încercat o reclamă printr-un tip din Africa de Sud pe Twitter, pe X. Și tot așa nu s-a soldat cu niciun rezultat. Mi-am dat seama că nu mai funcționează. Deci, dacă până acum eu am plătit chiria 2 ani și 4 luni, întreținerea și mâncarea și tot ce a fost din munca aceasta, pentru că singură mi-am făcut videoclipurile și mi le-am editat și am pozat și am trimis.

Din noiembrie am simțit că nu mai merge absolut deloc. Am cerut sfaturi în stânga și în dreapta. M-am sfătuit și cu chatGBT-ul. Am făcut tot ce mi-a spus chatGBT. Da, în sensul că să fac filmulețe, să postez mai des, mai nu știu ce, să fac promovare pe tot felul social media. Pentru că era vorba de bani.

Dan Diaconescu: Păi stai să luăm așa sistematic. Cât era chiria pe lună?

Mariana Moculescu: 370 de euro.

Dan Diaconescu: Și restul cheltuielilor tale?

Mariana Moculescu: Întreținerea venea foarte mare pentru că este un bloc cu centrală proprie termică. Și a ajuns și la 200 de euro întreținerea, iarna.

Dan Diaconescu: Și tu te-ai apucat de povestea asta cu OnlyFans când?

Mariana Moculescu: În noiembrie 2022. După pandemie, eu m-am întors de-abia când s-a dat drumul atunci la autostrăzile din Europa în 2020, iulie 2020. Deci din 2020 până în 2022 am avut niște bani din Italia și din Germania după șapte ani de străinătate. Dar din 2022 am făcut Onlyfans și am plătit, am și schimbat adresa că stăteam în blocul Ferrari pe Calea Victoriei, am schimbat adresa aici la blocul cu Pizza Hut, tot de pe Calea Victoriei și am trăit din free-lancer.