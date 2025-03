Mariana Moculescu scrie un nou capitol în viața sa tumultuoasă, de această dată unul cu final fericit! S-a împăcat cu fiica ei, Nidia, după o lungă perioadă de tăcere. Acum, cele două și-au reluat legătura, iar Nidia îi oferă sprijin moral mamei sale, care traversează din nou momente dificile. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, Mariana Moculescu a vorbit despre renașterea relației lor: „O admir pe Nidia pentru că a depășit toate provocările grele din viața ei”, ne-a declarat fosta soție a lui Horia Moculescu.

După ce în urmă cu doar câteva zile a vorbit cu fostul soț, Horia, Mariana Moculescu a repetat gestul și cu fiica ei, Nidia, după mult timp de tăcere și de probleme personale. Cele două și-au dat întâlnire pentru a repune pe tapet relația mamă-fiică la cele mai bune auspicii, la fel ca în vremurile bune din familia Moculescu.

În exclusivitate pentru CANCAN, Mariana a dezvăluit și cum s-a ajuns la împăcarea cu fata ei.

,,Azi vreau să mă întâlnesc cu ea la o cafea, nu ne-am văzut de foarte mult timp. Ne-am împăcat în virtutea inerției. Mă voi întâlni cu ea la o cafea ca să mă mai sfătuiesc și cu ea„, a spus Mariana Moculescu.

Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu și-a stăpânit cu greu emoțiile atunci când a răspuns la întrebarea dacă i-a fost dor de Nidia.

,,Hai măi, ce naiba, am născut-o cu atâta greutate, cum să nu o iubesc, dacă e carne din carnea mea și sânge din sângele meu? Mamele când nasc toate celulele din copil, o parte din celule rămân în corpul mamei! Când mama e bolnavă de cancer celulele se duc și ajută chiar dacă mama a făcut avort, știai? Celulele copilului avortat se duc și ajută mama la început de cancer sau chestii de genul acesta ca să se vindece„, a mai declarat Mariana Moculescu.

,,Nidia este de admirat, are carte de muncă de 13 ani”

Aceasta din urmă a spus și ce apreciază cel mai mult la Nidia.

,,Ea de 12 – 13 ani are contract de muncă la clubul de budism unde cântă cafe concert, piano cafe împreună cu Vasile Covergă. O admir foarte tare pentru că ține o carte de muncă de atâta timp! Ea a avut, ca și mine, niște probleme psihologice și traume, ia medicamente, dar este de admirat Nidia pentru că a depășit toate fazele grele din viața ei!„, a concluzionat Mariana.

Reamintim că ultimele probleme ale Marianei Moculescu au ieșit la iveală chiar de ziua fostului soț, Horia, care pe 18 martie a împlinit 88 de ani.

„Horia, la mulți ani! Îți doresc multă sănătate! Te rog mult, am mare nevoie de ajutorul tău! Am acumulat restanțe la chiria apartamentului în valoare de 1.500 de euro. Cu utilitățile sunt la zi, dar am rămas în urmă cu plata chiriei pe ultimele luni la proprietar. Am la dispoziție 48 de ore, ca să eliberez sau să plătesc din urmă. Dacă mă poți ajuta, chiar și sub formă de împrumut, tu sau alți oameni de bine, cu suflet mare… Eu am lăsat o parte din casa noastră la divorț, n-am vrut nimic, dar de atunci nu mai am unde să locuiesc. Pentru cine mă poate ajuta, voi demonstra cu documente că banii se duc pe chirie, la proprietar. Nu am mai reușit să câștig bani în ultimele luni. Sufăr de depresie de peste 30 de ani, sunt pe tratament. Boala își spune, din ce în ce mai rău, cuvântul”, a declarat Mariana Moculescu pentru Click.

