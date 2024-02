Dezvăluiri cutremurătoare făcute de Mariana Moculescu: mama ei s-a chinuit 12 ani pentru a o aduce pe lume! ”Au făcut experimente pe corpul ei!”

Mariana Moculescu a făcut unele dezvăluiri cutremurătoare în exclusivitate pentru CANCAN.RO legate de viața ei. Fosta soție a lui Horia Moculescu a vorbit despre problemele care au fost la nașterea ei și despre legătura specială pe care o are cu divinitatea.

Mariana Moculescu și-a adus aminte de problemele pe care mama ei le-a avut atunci când a adus-o pe lume. ,,Nu știu dacă știi, dar sunt o ființă care a venit pe lume după 12 ani de intervenții chirurgicale și tratamente anuale în stațiunea Sovata. Mama mi-a spus că nu a rămas o bucățică din carnea ei să nu fi fost injectată de medici… Au făcut experimente pe corpul ei! Au fost 12 ani de așteptări, de post negru și lacrimi în biserică înainte să mă nasc eu. Am fost un copil mult dorit. Mama mi-a spus că sunt deosebită, nu sunt ca toți ceilalți. Am întrebat-o de ce. Mi-a răspuns că acest lucru este valabil pentru că eu am venit pe lume jumătate medicamente, jumătate normal”, a spus Mariana Moculescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Fosta soție a lui Horia Moculescu a vorbit apoi despre copilăria sa. ,,Părinții m-au dat la doar 6 ani și o lună la Liceul de muzică clasa vioară. Eu am studii muzicale. Părinții mi-au dăruit tot. Nu mi-a lipsit absolut nimic în copilărie. Ce visam seara, se împlinea dimineața!”, a mai spus Mariana.

,,Am fost în iad, dar sunt iubită de Dumnezeu”

Ea a vrut neapărat să precizeze că are o relație specială cu divinitatea. Și asta pentru că a simțit mereu ajutorul divin în momentele grele din viața ei. Mariana nu a uitat nici de dușmanii pe care îi are și a vrut să le transmităun mesaj. ,,Eu sunt iubită de Dumnezeu. Nu iubită, foarte iubită! Rugăciunile mele sunt ascultate. Să aibă mare grijă cu toții! Răul pe care ei mi l-au făcut eu l-am iertat, dar… Cel care m-a creat, nu știu ce va spune… Dumnezeu mi-a vorbit foarte rar. Dar mi-a vorbit, pentru că mă iubește enorm. Și pe cine iubește Dumnezeu toiagul și nuiaua Lui îl mângâie. Am fost în iad! Da, am fost în iad, dar Dumnezeu și îngerii Lui m-au scos de acolo! Când am în viața mea momente complicate sau cruciale, de viață și de moarte, Dumnezeu îmi trimite un vis și ma întărește”, a mai spus Mariana Moculescu.

Și asta nu e tot! Fosta soție a lui Horia Moculescu a continuat cu dezvăluirile. ,,M-am pocăit și m-am botezat în biserica creștină la 31 de ani după moartea mamei. Și fata mea Nidia s-a botezat în aceeași zi cu mine. Ne-am pocăit și botezat în biserica creștină baptistă. Horia Moculescu? A fost în biserică la botezul meu și al Nidiei. Era pământiu la față. De ciudă și de invidie! Nu am să uit niciodată ce față plină de invidie avea. Invidie foarte mare!”, a încheiat Mariana Moculescu.

