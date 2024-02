Horia Moculescu este un nume important pe scena muzicii româneşti. Un bărbat discret, acesta a stat de cele mai multe ori departe de scandalurile din lumea mondenă. Doar disputele pe care le-a avut cu fosta soţie Mariana Moculescu l-au făcut să apară în tabloide. Totuşi, în tinereţe, Horia Moculescu a avut unele vicii despre care nu foarte multă lume ştie. O persoană care a dorit să rămână sub protecţia anonimatului ne-a declarat în exclusivitate că Moculescu a avut patima jocurilor de noroc. Când era căsătorit cu Mariana, el a pierdut sume importante de bani la cazinoul de la Casa Vernescu. Întreaga poveste o aflaţi aici, doar pe CANCAN.RO.

Sursa noastră şi-a adus aminte de Horia Moculescu atunci când a văzut recent un articol despre Mariana, fosta lui soţie. Mai mult decât atât, persoana care a dorit să rămână sub protecţia anonimatului ne-a oferit în exclusivitate detalii din viaţa compozitorului.

„Avea patima jocurilor de noroc şi a pierdut foarte mulţi bani la cazinoul de la Casa Vernescu. Foarte mulți bani a pierdut la cazinou domnul Moculescu„, a spus sursa noastră.

Procesul de divorţ, „rezolvat” cu martori mincinoşi?!

Şi asta e nu e tot. Tot sursa noastră ne-a vorbit despre procesul de divorţ dintre Horia Moculescu şi Mariana.

„Ştiu că a fost undeva la începutul anilor 2000. M-am aflat în sala de judecată, acolo se judeca speţa asta. Domnul Horia Moculescu a adus la proces doi martori mincinoşi. Erau două persoane în vârstă pe care le învăţa să spună judecătorului exact ceea ce dorea dânsul. De acest lucru s-a folosit pentru a câştiga procesul”, ne-a mai spus sursa noastră.

„Am rămas şocată când am aflat câţi bani a pierdut la cazinou”

Mariana Moculescu a confirmat în mare parte cele spune de persoana care a dorit să rămână anonimă. „Eu nu am ştiut pe moment că Horia Moculescu joacă şi pierde la cazinou sume mari de bani. Am aflat ulterior şi am rămas şocată! Ce să mai, eu am trăit cu dracul, nu multe femei au avut viaţa pe care am trăit-o eu”, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mariana Moculescu.

Ea a vorbit şi despre ceea ce s-a întâmplat la procesul de divorţ. „Nu îmi mai aduc aminte exact ce s-a întâmplat atunci. Nu mai ştiu dacă a venit la tribunal cu martori mincinoşi. Pot însă să spun că Moculescu s-a folosit de orice formă de influenţă pentru a mă scoate din drepturile mele. Şi slavă Domnului, el chiar avea influenţă pe vremea aceea„, a mai spus Mariana Moculescu.

