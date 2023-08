Reîncepe războiul între Horia și Mariana Moculescu! Scânteia care a aprins focul: „Are tupeu, mi-a distrus viața”

În urmă cu ani de zile, Horia și Mariana Moculescu formau un cuplu fericit. Însă acele vremuri au apus de mult, iar de 20 de ani, de când au divorțat, cei doi sunt la cuțite. Bruneta nu l-a iertat nici acum pe cel care i-a fost soț, iar recent războiul a repornit între ei. Un mic gest, aparent frumos, a înflăcărat-o pe Marina Moculescu și aceasta a izbucnit. Ce s-a mai întâmplat între cei doi?

Deși Horia și Mariana Moculescu păreau că au îngropat securea războiului și că nu mai au nimic să își reproșez, iată că, în realitate, situația stă cu totul alt fel. Recent, artistul și-a sunat fosta soție, iar asta a declanșat numeroase amintiri neplăcute pentru Mariana, care nu a mai ținut cont de nimic și a reacționat acid.

Mariana Moculescu: „Mi-a distrus viața”

Recent, în data de 15 august, Horia Moculescu s-a gândit să facă un gest draguț la adresa fostei partenere, așa că a sunat-o de Sfânta Maria să îi ureze „La mulți ani!”. Însă, gestul compozitorului a scos-o din sărite pe fosta soție. Cu această ocazie, Mariana și-a adus aminte de toate suferințele pe care le-a trăit din cauza fostului partener și a izbucnit la adresa acestuia.

Reproșurile au curs pe bandă rulantă. Mariana Moculescu a subliniat că bărbatul i-a distrus viața și că nu o să îl ierte niciodată pentru faptul că în urma divorțului i-a luat fiica și a ținut-o departe de ea.

„Îndrăznește să mă sune, ca să îmi ureze ”La mulți ani!”, după ce mi-a luat fiica, după ce m-a lăsat pe drumuri, pe străzi? La 48 de ani, am plecat din casa lui cu o valiză mică, cu atât am plecat, după o căsnicie. Horia să nu uite că i-am dăruit un copil bun, pe Nidia, care acum are mare grijă de el, în casa lui.

Horia are tupeul să mă sune de ziua mea? Cum să suni un om căruia i-ai făcut atât de mult rău? Omul acesta mai are puțin și împlinește 100 de ani și tot nu s-a mai înțelepțit. Păi, a jucat toți banii din muzică la poker, la Casino, și n-a fost în stare să-mi cumpere o casă, mie, mama fiicei lui, și nici Nidiei. De ce mă sună?

Mi-a distrus viața, s-a gândit vreodată când am plâns, după ce mi-a luat fiica, la divorț? Puteam să mor de suferință, eu de atunci nu mai sunt om. E cumplit să îi iei unei mame copilul. Pentru asta nu-l voi ierta niciodată! Și nici numele lui nu-l mai vreau, mi-a purtat numai ghinion. Cu ce m-a ajutat pe mine, în viață, numele Moculescu? Cu nimic. Locuiesc cu chirie și sunt singură. Să nu mai îndrăznească vreodată să mă sune de ziua mea. Este prea mare tupeul”, a declarat Mariana Moculescu, potrivit playtech.ro.

