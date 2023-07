Mariana Moculescu își schimbă numele: „E un blestem”. A primit o nouă veste proastă

Mariana Moculescu (54 de ani) îi declară război, din nou, fostului soț! Bruneta susține că vrea să scape de urmele trecutului și să renunțe la numele de familie pe care îl primise în urma mariajului cu Horia Moculescu (86 de ani). Acuzațiile pe care le aduce la adresa compozitorului, în rândurile de mai jos.

La 23 de ani de la divorțul de fostul soț, Mariana Moculescu este mai decisă ca niciodată să renunțe la numele de familie pe care îl poartă. Bruneta s-a căsătorit în anul 1989 cu celebrul compozitor Horia Moculescu, însă, în anul 2000 au decis să se despartă. Rodul iubirii celor doi e fiica Nidia, care are acum 32 de ani și e pasionată de muzică.



Deși, între cei doi nu s-au liniștit apele în acești ani de după divorț, de aceasă dată, Mariana îi declară război și vrea cu orice preț să nu mai aibă de-a face cu fostul partener de viață.

CITEȘTE ȘI: Mariana Moculescu s-a lăsat greu! Cum a reușit iubitul cu 10 ani mai tânăr să o cucerească: „Este foarte generos. Dar ce mesaje, ce finețe”

Mariana, hotărâtă să renunțe la numele Moculescu: „Mi-a purtat ghinion”

Bruneta susține că numele pe care l-a păstrat după divorțul de renumitul compozitor i-a adus numai ghinion și pierderi, motiv pentru care e hotărâtă să renunțe definitiv. Chiar dacă e conștientă că procesul va fi unul lung și dificil, Mariana Moculescu mărturisește că va lupta până în pânzele albe pentru a avea mai multă liniște în viața ei.

„Vreau să renunț la numele Moculescu, gata! Am vorbit cu un avocat, dar, din păcate, este foarte dificil pentru mine de înfăptuit acest lucru. Numele ăsta mi-a adus o energie negativă, duhuri necurate, probleme și mari pierderi. Mi-a purtat doar ghinion, un blestem!

Am luat hotărârea de a reveni la numele anterior de familie. Știu că este de umblat mult și de depus multe documente, plus schimbarea tuturor documentelor pe care le dețin în momentul de față. Voi reveni la numele anterior cu toate că eu am fost căsătorită și am o fiică în cadrul căsătoriei”, a declarat Mariana Moculescu, pentru Click!

VEZI ȘI: Motivul pentru care Mariana Moculescu a dispărut din mediul online: „OnlyFans-ul a luat o pauză lungă pentru mine”