Motivul pentru care Mariana Moculescu a dispărut din mediul online: „OnlyFans-ul a luat o pauză lungă pentru mine”

Mariana Moculescu a decis să se reprofileze și să intre în „rând” cu lumea. Fosta soție a lui Horia Moculescu și-a deschis cont pe OnlyFans, în urmă cu ceva timp, iar conținutul de pe contul său a stârnit imaginația multor bărbați. Însă, în ultima perioadă vedeta a postat din ce în ce mai rar, iar de curând a spus care e motivul pentru care a luat o pauză de la această activitate.

În vârstă de 54 de ani, Mariana Moculescu este mai sigură pe ea decât niciodată. Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu a decis să-și deschidă cont pe OnlyFans, platformă destinată conținutului pentru adulți, pentru a-și crește veniturile personale. În urmă cu ceva timp, bruneta s-a confruntat cu o situație mai dificilă din punctul de vedere al câștigurilor financiare, fapt ce a determinat-o să intre în această industrie.

Mariana a mărturisit că îi place să facă videoclipuri pe această platformă și a considerat că ar putea-și extinde pasiunea și pe alte rețele sociale. Doar că, în ultima perioadă, bruneta a postat mai rar și a dezvăluit care este motivul pentru care nu a mai publicat materiale pentru adulți pe această platformă, în ultima vreme.

Mariana Moculescu: „Am avut o altă sursă financiară”

Fosta soție a lui Horia Moculescu susține că s-a axat pe o altă sursă de venit, dar care are legătură tot cu conținutul de pe platforma pentru adulți.

„ OnlyFans-ul a luat o pauză lungă pentru mine. Nu am mai lucrat, deoarece am avut o altă sursă financiară. Începând de astăzi am plătit deja un promo unor americani și încep să întrețin atmosfera pe contul de OF cu fotografii incendiare și video sexy, elaborate si sofisticate. Tot ce e mai bun și mai frumos pentru abonații mei!”, a declarat Mariana Moculescu, pentru FANATIK.

