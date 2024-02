Mariana Moculescu a șters pe jos cu Smiley și Gina Pistol: ”Și-a luat boxerul după el în SUA!”

Mariana Moculescu a fost extrem de ironică la adresa Ginei Pistol, după ce aceasta a ales să meargă în SUA alături de Smiley. Fosta soție a lui Horia Moculescu nu l-a menajat nici pe artist, despre care a spus că nu îl mai suportă de la o emisiune din anii trecuți a lui Cătălin Măruță. Mariana a spus și cu ce se mai ocupă în prezent. Are cont pe OnlyFans, din care își câștigă existență. În exclusivitate pentru Cancan, ea a recunoscut că merge la psiholog. Asta după ce, în anul 2020, din cauza pandemiei nu a putut pleca din Italia. A rămas de atunci cu o depresie. CANCAN.RO are dezvăluiri exclusive!

Smiley se află în SUA alături de Gina Pistol, dar nu toată lumea vede cu ochi buni această plecare a cuplului din România. Fosta soţie a lui Horia Moculescu, Mariana, a fost ironică cu soţia lui Smiley.

”Nu îl suport pe Smiley de la o emisiune a lui Măruţă!”

Şi nu doar atât! Şi-a manifestat antipatia faţă de artist. ,,Ce să spun… Smiley a plecat cu boxerul în SUA… Gina Pistol, de ea zic că e boxer. Am văzut că este nemulţumită de o nouă tunsoare pe care a căpătat-o în America. Mă umflă şi râsul! Cât despre Smiley, eu nu îl mai suport de când am fost la o emisiune a lui Cătălin Măruţă, în care eu am făcut duş în direct. A venit şi el la un moment dat, când era adrenalină în platou. Am observat atunci că l-a întrebat pe Măruţă: Ce se întâmplă aici? Cătălin i-a spus că eu urmează să fac duş în direct. Smiley a avut o reacţie de dispreţ. De genul: Pfff! De atunci, nu îl mai suport”, a spus Mariana în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Face OnlyFans pentru a supravieţui

De un an şi două luni, Mariana Moculescu are cont pe OnlyFans. Spune că nu intră acolo zilnic şi nici măcar săptămânal, iar suma totală obţinută în toată această perioadă îi asigură traiul de zi cu zi. ”Să nu te gândeşti că am câştigat din OnlyFans cine ştie ce sumă importantă… Nu, chiar deloc. Eu locuiesc plătind chirie în Bucureşti, iar din OnlyFans câştig bani cât să îmi achit cheltuielile. Nici măcar nu intru zilnic, de multe ori nici măcar săptămânal. A fost, e adevărat, anul trecut o perioadă de două luni în care am fost activă, dar atât. Nu sunt atât de prezentă pe această reţea de socializare. Este adevărat, sunt vedete de la noi care câştigă şi 70.000 de dolari lunar, nu vreau să dau nume. Dar eu nu sunt în situaţia asta”, a spus Mariana.

Ea şi-a amintit că, la finalul anului trecut, a suferit o operaţie estetică. Mai mult, a mărturisit că merge la medic pentru a scăpat de depresie. ”Eu acum vreo 4 ani, prin anul 2020, m-a prins pandemia în Italia. Mi-a fost foarte greu, pentru că efectiv nu am putut pleca din această ţară. Am fost serios afectată de tot ce am trăit atunci. Nici acum nu mi-a trecut şi merg la psiholog pentru a scăpa de depresie”, a mai spus Mariana.

Ea nu l-a menajat nici pe fostul soţ, Horia Moculescu: ”Am trecut recent prin faţa casei unde am locuit cu el şi am văzut lumina aprinsă. Mi-am zis: Ia uite, frate, ce camere am pierdut în această locuinţă, iar acum am ajuns să stau într-o garsonieră cu chirie! Dar asta e”!

