Federația Română de Fotbal și echipa națională, premiul pentru Excelență în Sport la Gala Mari Sportivi ProSport 2024! Mesajul lui Răzvan Burleanu: „Ei ar fi trebuit să fie astăzi aici!”

Federația Română de Fotbal și echipa națională au primit premiul pentru Excelență în Sport la Gala Mari Sportivi ProSport 2024, pentru rezultatele excepționale din 2024.

Pe parcursul anului, „tricolorii”, după ce în 2023 câștigaseră grupa preliminară pentru Campionatul European, și-au câștigat grupa de la EURO 2024, din care au mai făcut parte Belgia, Ucraina și Slovacia.

Ulterior, sub comanda unui nou selecționer, Mircea Lucescu, după plecarea lui Edi Iordănescu, „tricolorii” au reușit un parcurs impecabil în grupa de Liga Națiunilor, terminată cu punctaj maxim, tot pe prima poziție.

Federația Română de Fotbal și echipa națională, premiul pentru Excelență în Sport la Gala Mari Sportivi ProSport 2024!

Cel care i-a înmânat premiul lui Răzvan Burleanu a fost nimeni altul decât fostul internațional român Gabriel Tamaș.

„Ca fost fotbalist, poți doar să visezi să-i oferi tu un premiu președintele Federației Române de Fotbal. În general, se întâmplă invers, președintele e cel care înmânează premii fotbaliștilor. Uite că am ajuns să fac și asta. Cu mândrie, cu respect. Bravo, felicitări fotbalului! Bravo, domnule președinte! Sper să o țineți tot așa”, a spus Gabi Tamaș.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a fost cel care a recepționat premiul în numele forului și al echipei naționale, iar acesta a specificat importanța muncii tuturor selecționerilor care au condus naționala în ultimul deceniu, începând cu Anghel Iordănescu în 2014.

„Nu ne invitați des la evenimente de genul ăsta, dar și când o faceți se face lumină în jurul nostru. Ne bucurăm foarte mult să fim alături de dumneavoastră și nu doar în seara aceasta. Toți cei care sunteți aici faceți parte din elita sportului și ne bucurăm că sunteți aici.

Cu siguranță dacă astăzi primesc acest premiu de la Gabi, cu siguranță Gabi va fi unul dintre primii directori sportivi din România. Așa că se vor inversa rolurile și îi voi oferi și eu lui un certificat. Așa că felicitați-l pe Gabi deja, pentru că va fi unul dintre cei mai buni directori sportivi din România.

2024 a reprezentat pentru noi cea mai înaltă performanță sportivă din ultimii 24 de ani. Eu sunt prezent astăzi aici mai degrabă ca un ambasador al fotbalului și bineînțeles al acestei organizații, FRF. Pe această scenă ar fi trebuit să-i regăsim pe toți antrenorii care au contribuit la toată această etapă de reconstrucție care a început acum 10 ani.

Alături de noi, dacă nu se făcea întuneric, Anghel Iordănescu ar fi fost în continuare în sală. Povestea noastră a început cu Anghel Iordănescu, a continuat cu Christoph Daum, care din păcate nu mai este printre noi, iar această poveste de succes ajunge apoi pe mâinile a doi antrenori tineri, Cosmin Contra și Mirel Rădoi. Pentru ca după aceea, toată această construcție să fie edificată în mandatul lui Edi Iordănescu. El a reușit practic această performanță uriașă pentru un sport extrem, extrem de competitiv. Mai ales la nivel financiar, de audiențe. Știți foarte bine practic cum arată fotbalul.

În spate, rămâne o poveste unică pentru toată societatea noastră. Am reușit să inspirăm o națiune. Să aducem generații de români împreună. Și am reușit să îi facem pe români mândri de țara lor și să schimbăm percepția despre România. Vă amintiți de cei 40.000 de români îmbrăcați în galben comportându-se exemplar în Germania. După care am călătorit în Cipru, unde pentru prima dată echipa națională a fost susținută de mai mulți suporteri decât echipa gazdă!

Chiar glumeam cu observatorul UEFA că la meci au fost prezenți 6.088 de spectatori, după care el a continuat spunând că 88 ciprioți și 6.000 de români în inima Ciprului. Toate lucrurile astea rămân, iar pe noi ca administratori ne determină să continuăm și chiar să accelerăm toată această dezvoltare. Ne bucurăm să avem în jurul nostru foști jucători care aleg această cale a managementului sportiv. Gabi cu siguranță e unul dintre ei. Îmi doresc ca peste ani și pe voi, sportivi mari ai României astăzi, să vă pot întâlni în diferite poziții de conducere, fiindcă sportul are această nevoie de profesionalizare.

Și o spunem noi, ca Federație, care poate avem acces mai ușor la informație, la audiențe TV, la informarea spectatorilor. Vă mulțumesc încă o dată și, repet, acest premiu cu siguranță se va regăsi la noi în sediul Federației Române de Fotbal. Sper ca la anul să ne invitați din nou, de data asta fiind însoțit și de noul selecționer, Mircea Lucescu, care are misiunea de a duce acest vis mai departe, la următorul Campionat Mondial, și practic să facem trecerea la următoarea etapă”, a spus Răzvan Burleanu.