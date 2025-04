Un bărbat a fost amendat pentru o postare pe Facebook. Ce scrisese, de fapt

Libertatea de exprimare în spațiul online nu este întotdeauna fără consecințe. Într-o perioadă în care rețelele sociale sunt folosite tot mai des pentru a exprima nemulțumiri față de autorități sau instituții, iată că și un simplu comentariu poate atrage sancțiuni legale. Un bărbat din Bârlad a aflat pe pielea lui că ceea ce spui pe internet, chiar și într-un moment de revoltă, poate fi considerat ofensator și pedepsit ca atare.

Răzvan a primit o amendă de 1.000 de lei din partea Poliției Locale Bârlad pentru un comentariu postat pe Facebook, în care critica dur activitatea agenților, potrivit vremeanoua.ro. De fapt, totul a pornit de la o postare făcută de un prieten de-al său, patron al unei spălătorii auto, care acuza hărțuirea din partea polițiștilor locali.

Comentariul care a dus la sancțiune era însoțit de un hashtag jignitor și includea afirmații acide. Hashtagul ofensator a fost considerat un atac la adresa imaginii instituției, iar sancțiunea s-a aplicat în baza legislației care permite autorităților să intervină în cazul defăimării publice.

“Eram la serviciu și m-a sunat soția să-mi spună că am primit o citație acasă în care se spunea că trebuie să mă prezint la sediul Poliției Locale din Bârlad. Când m-am dus acolo mi-au înmânat procesul verbal cu amenda și mi-au spus că le-am adus prejudiciu imaginii. De fapt, era vorba despre o postare a unui prieten care are o spălătorie auto și este hărțuit de polițiștii locali. Am comentat la acea postare pentru că știu că este adevărat și am avut și eu probleme similare cu Poliția Locală”, a declarat bărbatul, coform sursei citate.