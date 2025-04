S-a aflat! De ce s-a despărțit Mihaela Bilic de Constantin Stan, soțul Andreei Berecleanu

Chiar și cele mai discrete povești de dragoste ies, uneori, la lumină… mai ales când în spatele lor se ascund ani mulți de relație și decizii care schimbă vieți. Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a vorbit sincer despre motivul despărțirii de medicul estetician Constantin Stan, actualul partener de viață al Andreei Berecleanu.

Puțini își mai amintesc că cei doi au format un cuplu timp de 13 ani. Nu doar acasă, ci și în plan profesional, pentru că Mihaela și Constantin colaborau îndeaproape în cadrul clinicii acestuia. Cei din jur îi vedeau ca pe un duo puternic, o echipă sudată. Însă, în spatele succesului, realitatea era alta.

Mihaela Bilic a fost cea care a pus punct relației. Invitată într-o emisiune TV, ea a rememorat cu sinceritate motivele pentru care a simțit că trebuie să-și urmeze drumul singură. Nutrițonista a dezvăluit că, deși au evoluat împreună profesional, viața personală a rămas pe planul doi.

„După ce am plecat, a fost nevoie de trei fete în locul meu pentru treaba pe care eu o făceam de una singură. Eu vorbeam mereu cu pacientele, le luam și le însoțeam la doctor. Mergeam împreună la congrese în străinătate. Am construit foarte mult împreună. Nu am fost niciodată într-o vacanță împreună. Nici măcar o dată”, a povestit nutriționista în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Punctul de cotitură a venit într-un mod neașteptat: în timpul unui drive test în Germania, organizat de Audi.

După acea experiență, în care a avut revelația că viața ei avea nevoie de mai multă autenticitate și emoție, Mihaela a luat decizia grea, dar eliberatoare:

„Și m-am întrebat: Dar eu ce am făcut până acum? (…) Am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit.”