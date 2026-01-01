TOP 50 sexy-vedete care au încheiat 2025 în mare stil. Ramona Gabor, Roxana Ionescu și Daniela Crudu, pahare fără număr, restul e CANCAN

Finalul de an este mereu motiv de sărbătoare, iar vedetele noastre nu se lasă mai prejos. Petreceri spectaculoase, apariții memorabile și momente pline de energie au ținut primele pagini ale publicațiilor mondene. Dar, nu doar finalul anului este prilej de sărbătorit pentru ele, ci orice realizare. Și, cum CANCAN.RO vă propune mereu topuri cu vedetele voastre favorite în ipostaze care de care mai interesante, ce ocazie mai bună să vă arătăm cum s-au distrat. Licoarea lui Bachus a fost „amicul” de nădejde, dar și alte băuturi fine.

Topul de final de an este unul generos, pentru a încheia 2025 așa cum se cuvine! Nu mai puțin de 50 de sexy-vedete am surprins, care de care mai contorsionate și mai vesele de la petrecerile „stropite” cu alcool. Ne uităm și nu judecăm, da?!

Vedetele au petrecut în stil mare tot anul

Fie că au fost surprinse la petreceri exclusiviste, pe terase de fițe sau la evenimente mondene, vedetele nu s-au dat în lături de la distracție. Au savurat fiecare moment, au dansat până dimineața și au demonstrat că știu să se bucure de viață fără inhibiții. Pentru că, să fim serioși, ce distracție e aceea care să nu fie „stropită” cu o băutură fină? Paharele au fost mereu pline, iar voia bună – ingredientul principal al fiecărei apariții.

Daniela Crudu, Ramona Gabor, Theo Rose, Roxana Ionescu, Delia Matache, Lora, Anna Lesko, Adela Popescu, Gina Pistol, Andreea Bănică sau Tania Budi, dar și multe altele, ocupă un loc în topul nostru de final de an! Imaginile le vedeți în galeria foto.

