Acasă » Exclusiv » TOP 10 vedete care ridică temperatura chiar și în sezonul rece. Otniela, Bianca Drăgușanu sau „Memelusa”, imposibil de ignorat în cei mai îndrăzneți colanți

TOP 10 vedete care ridică temperatura chiar și în sezonul rece. Otniela, Bianca Drăgușanu sau „Memelusa”, imposibil de ignorat în cei mai îndrăzneți colanți

De: Maria Iancu 29/12/2025 | 06:50
TOP 10 vedete care ridică temperatura chiar și în sezonul rece. Otniela, Bianca Drăgușanu sau „Memelusa”, imposibil de ignorat în cei mai îndrăzneți colanți
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
40 poze
Vezi galeria foto

CANCAN.RO vă „răsfață” ca de fiecare dată cu un TOP de senzație. În 2025, vedetele noastre n-au ținut cont nici de frig, nici de vreme. Și-au pus în valoare „dotările” și au făcut spectacol pe străzile Capitalei indiferent de temperaturile din termometre. Mai mult, divele au demonstrat că disciplina, orele de fitness și alegerile vestimentare „inspirate” pot transforma o apariție banală într-una imposibil de ignorat.

Toate „sirenele” autohtone sunt mereu în formă maximă, iar orele petrecute la sală nu sunt deloc întâmplătoare. Aparițiile lor sunt susținute de un program bine pus la punct, cu alergări pe bandă sau în aer liber, antrenamente intense și sesiuni de pilates ori yoga. Iar rezultatele nu întârzie să apară: unele transformări au fost cu adevărat spectaculoase.

Cine sunt sexy-vedetele care au intrat în top

Bianca Drăgușanu știe foarte bine regula jocului: când apare, nu trece neobservată. În 2025, a demonstrat încă o dată că echipamentul sportiv poate deveni armă letală. Colanți perfect aleși, dar cel mai important, siguranță de sine care face jumătate din spectacol. La Bianca, nimic nu e întâmplător, fiecare apariție e calculată să atragă atenția, iar rezultatul se vede instant.

De cealaltă parte, Otniela a mers pe varianta „less is more”. Fără artificii, fără excese, dar cu formele puse impecabil în valoare. Aparițiile ei în colanți au fost despre echilibru și un look care spune clar că sala nu e doar un hobby. Nu ne rămâne decât să o felicităm, munca pe care a depus-o chiar se vede… bine.

Cine sunt vedetele care se bat să urce pe podium? Pentru a oferi un verdict pertinent trebuie doar să accesați GALERIA FOTO și să vă alegeți favorita dintre: Cristina Ștefania, Ioana Coman, Otniela Sandu, Dora Daminuță, Bianca Drăgușanu, Teodora Stoica, Ramona Olaru, Erika Isac, Iuliana Pepene și Alexia Eram.

CITEȘTE ȘI: Top 25 fete pe care le-am fotografiat în 2025 la plajă – Imaginile anului 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal de proporții între doi cântăreți, după o apariție pe scena iUmor. Parodia care a explodat în online s-a transformat într-un proces
Exclusiv
Scandal de proporții între doi cântăreți, după o apariție pe scena iUmor. Parodia care a explodat în online…
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri uluitoare”
Exclusiv
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri…
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
Mediafax
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de călătorie impuse de Trump
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Mediafax
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit ...
Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou, sub bagheta lui Radu Anton Roman!
Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou, sub bagheta lui Radu Anton Roman!
Florin Vasilică, târât în mijlocul unui scandal după moartea lui Ion Drăgan! Artistul a fost atacat ...
Florin Vasilică, târât în mijlocul unui scandal după moartea lui Ion Drăgan! Artistul a fost atacat fără milă: „Să vă fie rușine!”
BANC | „Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!”
BANC | „Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!”
Horoscop rune 29 decembrie 2025. Astăzi, Perthro deschide porțile destinului: o zi în care norocul, ...
Horoscop rune 29 decembrie 2025. Astăzi, Perthro deschide porțile destinului: o zi în care norocul, îndrăzneala și intuiția se întâlnesc
Calendar ortodox 29 decembrie 2025. Azi ne rugăm pentru sufletele celor 14.000 de prunci Mucenici uciși ...
Calendar ortodox 29 decembrie 2025. Azi ne rugăm pentru sufletele celor 14.000 de prunci Mucenici uciși de Irod
Vezi toate știrile
×