TOP 10 vedete care ridică temperatura chiar și în sezonul rece. Otniela, Bianca Drăgușanu sau „Memelusa”, imposibil de ignorat în cei mai îndrăzneți colanți

CANCAN.RO vă „răsfață” ca de fiecare dată cu un TOP de senzație. În 2025, vedetele noastre n-au ținut cont nici de frig, nici de vreme. Și-au pus în valoare „dotările” și au făcut spectacol pe străzile Capitalei indiferent de temperaturile din termometre. Mai mult, divele au demonstrat că disciplina, orele de fitness și alegerile vestimentare „inspirate” pot transforma o apariție banală într-una imposibil de ignorat.

Toate „sirenele” autohtone sunt mereu în formă maximă, iar orele petrecute la sală nu sunt deloc întâmplătoare. Aparițiile lor sunt susținute de un program bine pus la punct, cu alergări pe bandă sau în aer liber, antrenamente intense și sesiuni de pilates ori yoga. Iar rezultatele nu întârzie să apară: unele transformări au fost cu adevărat spectaculoase.

Cine sunt sexy-vedetele care au intrat în top

Bianca Drăgușanu știe foarte bine regula jocului: când apare, nu trece neobservată. În 2025, a demonstrat încă o dată că echipamentul sportiv poate deveni armă letală. Colanți perfect aleși, dar cel mai important, siguranță de sine care face jumătate din spectacol. La Bianca, nimic nu e întâmplător, fiecare apariție e calculată să atragă atenția, iar rezultatul se vede instant.

De cealaltă parte, Otniela a mers pe varianta „less is more”. Fără artificii, fără excese, dar cu formele puse impecabil în valoare. Aparițiile ei în colanți au fost despre echilibru și un look care spune clar că sala nu e doar un hobby. Nu ne rămâne decât să o felicităm, munca pe care a depus-o chiar se vede… bine.

Cine sunt vedetele care se bat să urce pe podium? Pentru a oferi un verdict pertinent trebuie doar să accesați GALERIA FOTO și să vă alegeți favorita dintre: Cristina Ștefania, Ioana Coman, Otniela Sandu, Dora Daminuță, Bianca Drăgușanu, Teodora Stoica, Ramona Olaru, Erika Isac, Iuliana Pepene și Alexia Eram.

CITEȘTE ȘI: Top 25 fete pe care le-am fotografiat în 2025 la plajă – Imaginile anului 2025