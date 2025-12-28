Acasă » Exclusiv » Top 25 fete pe care le-am fotografiat în 2025 la plajă – Imaginile anului 2025

De: Keva Iosif 28/12/2025 | 07:50
În 2025, plaja n-a mai fost loc de bronzat, ci podium de defilare! Bikini minuscului, forme mari, personaje cunoscute și apariții care au primit atenție fără să o ceară. Cu fiecare pas pe nisip, cu fiecare ieșire din apă, litoralul a livrat imagini care nu au avut nevoie de prea multe explicații. Doar de un aparat foto la momentul potrivit!

CANCAN.RO vă prezintă top 25 apariții de neuitat pe litoral în 2025, un adevărat spectacol de frumusețe, atitudine și forme care taie respirația! În centrul atenției s-au aflat numai vedete care au știut cum să transforme plaja într-un adevărat spectacol vizual.

Printre ele, Roxana Dobre, care a mizat pe un costum de baie negru, aparent simplu, dar cu efect… devastator! Mic și mulat, i-a scos în evidență posteriorul generos, care a devenit rapid punctul de atracție al plajei. Fără gesturi exagerate, fără culori țipătoare, Roxana a demonstrat că uneori cea mai mare provocare vine din discreția bine ”dozată”. Sigură pe ea, e conștientă că nu are nevoie de artificii pentru a face valuri!

 

Pe de altă parte, Maria Ilioiu, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, a continuat să joace rolul care a consacrat-o, fără pauze și fără inhibiții. Într-un costum de baie verde intens, a stat flexată, în poziții studiate, cu corpul întors exact cât trebuie, semn că știe foarte bine ce unghiuri o avantajează. Bronzul a foste pus în valoare la maximum, buzele țuguiate, iar privirea trăda clar intenția: ”Nu sunt aici doar pentru plajă!”.

 

Valentyna Dunca, soția politicianului Romeo Dunca, a transformat plaja într-un podium personal. A avut, probabil, cea mai răvășitoare apariție, într-un costum de baie extrem de minuscul, care abia făcea față formelor sale, iar sânii supradimensionați au fost imposibil de ignorat.

 

Totul la ea este asumat: mersul, postura, expunerea. Valentyna nu a căutat discreția, ci impactul. Și l-a obținut instant!

Topul adună la un loc și alte nume grele din showbiz, pe care le găsești în toată splendoarea lor în GALERIA FOTO: Andreea Tonciu, Lora, Carmen Brumă, Nicoleta Nucă, Ana Ionescu, Raluca Ogică, Ami, Alina Pușcaș, Andreea Bobodel, Aisha, Denisa Nichifor, Andreea (iubita lui Dorian Popa).

