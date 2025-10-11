Intră în acţiune TOP 30 de vedete care se aranjează oriunde! Andreea Bălan, Alexia Eram sau Irisha ştiu că frumusețea cere sacrificii… dar și un retuş de urgență!

CANCAN.RO vă răsfață, și în acest weekend, cu un clasament colosal: TOP – 40 fete care își refac machiajul și părul în public! Dacă în urmă cu câteva zile vi le-am arătat pe vedetele voastre preferate fără filtre și machiaj, așa cum de puține ori se întâmplă să le vedem, de data aceasta lucrurile stau diferit. Așa cum știți deja, divele din showbizul autohton acordă o importanță deosebită felului în care se prezintă oriunde. Și, cum timpul este de multe ori limitat, iar vedetele au multe evenimente de onorat, se retușează pe unde apucă: În mașină, pe stradă sau chiar în sălile de spectacole sau pe stadion. Cine a scos artileria grea din trusa de machiaj, dar și cine se străduiește cel mai mult, aflați în continuare.

Nicio divă din showbiz nu vrea să iesă din casă fără să arate impecabil! Nu se știe niciodată când se întâlnesc cu fanii sau cu paparazzii care le pozează în toate ipostazele…ca și-n acest caz. Există situații în care vedetele nu au prea mult timp la dispoziție sau au zile aglomerate de dimineața până seară, astfel că un retuș din când în când le prinde foarte bine! Când ești cunoscută de o țară-ntreagă nu ai cum să te prezinți altfel decât impecabil!

Și vedetele au zile mai proaste, dar scot „armele” din dotare și arată, din nou, impecabil

Fără discuție, aspectul fizic contează. Există, însă, situații în care nu au prea mult timp la dispoziție sau au zile aglomerate de dimineața până seară, astfel că un retuș din când în când le prinde foarte bine vedetelor de la noi! În topul celor mai atente vedete cu aspectul fizic se numără și Cristina Ich.

Știm deja că influencerița a fost înzestrată de la Mama-Natură cu multe calități fizice. Are un chip angelic și o podoabă capilară de invidiat, însă un retuș îi prinde bine și ei din când în când. Nu se ferește de cei care ar putea să o vadă, ci Cristina preferă să își aranjeze părul ori de câte ori are ocazia, chiar și pe stradă, exact așa cum am surprins-o și noi.

Unde și-au dat refersh divele din showbiz

Și Alexia Eram face parte din categoria influencerilor care au o grijă deosebită la imaginea lor. Fiica Andreei Esca nu lasă nimic la voia întâmplării, astfel că de fiecare dată când își face apariția undeva se asigură că totul arată impecabil. Și pentru că este o tânără care are multe proiecte în desfășurare, nu ne miră că alege să își dea un refresh în mașină, la un semafor. Fata Andreei Esca a scos din poșetă pudra, rimelul și rujul și s-a asigurat că prezența ei la eveniment nu va fi trecută cu vederea.

Andreea Marin are ajutor special când vine vorba de imaginea ei

Andreea Marin este de o viață pe micile ecrane, iar publicul i-a putut urmări evoluția încă de la începuturi. Zâna Surprizelor și-a obișnuit fanii cu apariții impecabile. Mereu rafinată și elegantă, Andreea Marin știe că imaginea este foarte importantă, astfel că ori de câte ori are ocazia, vedeta scoate oglinda și se retușează. Ba chiar sunt momente în care este ajutată de o apropiată, ca în cazul de față. Rezolvă orice situație…. singură sau cu ajutorul profesioniștilor, nu mai contează! Andreea știe că imaginea face cât o mie de cuvinte.

Topul continuă iar în el le veți găsi pe Mira, Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu, Mădălina Ghenea, Geanina Ilieș, Loredana Chivu, Andreea Bălan și multe alte vedete în ipostaze în care nu au mai fost surprinse. Cine se preocupă cel mai mult de imagine, dați voi verdictul după ce accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție!

