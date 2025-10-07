TOP 23 de vedete, fără make-up şi fără filtre. Anda Adam, Ramona Olaru sau Inna, aşa cum nu apar niciodată în faţa camerelor!

Doamnelor și domnilor, dragi cititori, vă propunem, ca de fiecare dată, un nou top cu vedetele voastre preferate! Știm deja că vă place să le vedeți în tot felul de ipostaze, fără filtre, fără atenția deosebită pe care o acordă la detalii pe divele din showbizul autohton. De data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă adevărata față a vedetelor! Publicația noastră propune un TOP cu nu mai puțin de 23 de doamne și domnișoare surprinse nemachiate. Fie că au mers până la magazin, au ieșit la plimbare cu animalul de companie sau pur și simplu au ales să iasă la o cafea, divele noastre au renunțat la machiaj! Ce se ascunde după make-up-ul perfect și ținutele de 10?! Vedeți în galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție! Unele au cucerit prin naturalețe, altele…prin curaj!

Ne-am obișnuit să le vedem ca decupate din revistele de modă, cu makeup-ul impecabil, coafate ca și cum abia ar fi ieșit din salon, însă site-ul nostru vă propune să vi le arate și fără toate aceste artificii. Divele din showbiz-ul autohton se pare că au pus mai mult accent pe naturalețe și au ieșit din casă fără strop de machiaj. Pe unele dintre vedetele noastre probabil le-ați mai văzut naturale, însă o parte dintre ele nu prea se afișează nemachiate, astfel că veți avea surprize. Iată ce v-am pregătit!

Vedetele și-au arătat față! Au ieșit din casă complet naturale

De obicei, le vedem pe Instagram cu machiajul intact, părul perfect și outfituri de parcă defilează pe podium. Dar, surpriză: și vedetele au zile în care renunță la artileria grea din trusa de makeup! Ce se ascunde în spatele acestor artificii?! Adevărata lor față pe care unele par relaxate să o afișeze, altele sunt mai crispate și apelează la tot felul de tertipuri pentru a o ascunde. Unele apelează la o șapcă strategic plasată sau un păr dat peste față — tehnică brevetată de „nu-s pregătită, dar mă duc până la magazin”. Sunt și dive care compensează cu un outfit beton, ca să nu ne dăm seama că rimelul a rămas acasă.

Surprinse pe stradă, ziua în amiaza mare, prezențele feminine din lumea mondenă nu s-au ferit să-și arate chipul fără strop de machiaj. Bine, au încercat să mai mascheze situația cu o șapcă plasată strategic, ca-n cazul Andei Adam. Concurenta de la Asia Express a ales să se expună fără strop de machiaj la o terasă din Capitală. Bine, nu putem să trecem cu vederea externsiile de gene care o ajută semnificativ sau tatuajul sprâncenelor. Și, cu toate că tenul său este departe de a fi impecabil, artista nu pare să aibă o problemă din a se afișa fără strop de machiaj.

Mergem mai departe, de data aceasta la o altă divă a showbizului autohton care a ales să iasă complet naturală: Mădălina Pamfile. Fosta asistentă tv a apelat însă la o strategie care nu dă greș: A avut coafura ca scoasă din salon și outfitul impecabil care i-a evidențiat trupul fără cusur, astfel că privirile cu siguranță nu s-au îndreptat către chipul Mădălinei. Și, chiar dacă nu ar fi fost așa, putem spune că fosta asistentă tv arată foarte bine și fără machiaj. Alte doamne și domnișoare care au obținut un loc de onoare în topul de astăzi sunt: Delia, Inna, Alexia Eram, Ramona Olaru, Nicole Cherry, Irina Rimes, Iulia Albu, Loredana Chivu, Elena Gheorghe și multe altele. Rămâne să consultați si voi galeria foto și să vă formați o părere!

CITEȘTE ȘI: Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam de la Asia Express. Ce face când crede că nu o vede nimeni

ACCESEAZĂ ȘI: După ce a slăbit 25 de kilograme, are curaj să pozeze și nemachiată: „Tu ești?” Are un look nou