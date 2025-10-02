Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam de la Asia Express. Ce face când crede că nu o vede nimeni

Anda Adam, concurenta din noul sezon Asia Express, atrage atenția nu doar prin cariera ei muzicală de succes și prin energia pe care o aduce în competiție, ci și printr-un detaliu mai puțin plăcut. Cântăreața are un obicei dezgustător, pe care îl practică doar atunci când crede că nu o vede nimeni, dar care a fost surprinsă în ipostaze deloc elegante.

După ce au ieșit la iveală detalii despre scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam de la Asia Express, noi vă prezentăm și un obicei neașteptat pe care îl are cântăreața cunoscută din România.

Una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țară ascunde un obicei dezgustător, pe care îl face doar atunci când crede că nu o vede nimeni. Artista profită de momentele de intimitate pentru a-și scoate penseta din geantă și a-și aranja sprâncenele sau chiar a-și smulge firele de păr nedorite din nas și dacă nu ne credeți, avem dovada! Ea este mereu atentă la imaginea ei, având mereu ținute ce o scot din tipare, însă modul în care alege uneori să se îngrijească nu este deloc unul elegant.

Anda Adam, obiceiul dezgustător pe care îl are

Imaginile o surprind pe Anda Adam care a rămas în mașină, în timp ce soțul ei discuta cu un dealer auto la o reprezentață de autoturisme. Cântăreața a preferat să-și ocupe timpul în mod productiv și neașteptat. Artista are un obicei mai puțin plăcut, pe care obișnuiește să îl facă atunci când nu e privită: și-a scos penseta din geantă și a început să se penseze chiar acolo, în parcare. Nu s-a oprit doar la sprâncene, ci a trecut și la câteva fire de păr din nas, profitând de minutele libere până când soțul și-a terminat treaba.

Astfel, chiar și în mijlocul unui program încărcat și în locuri neașteptate, Anda Adam găsește timp să se ocupe de micile detalii de imagine, chiar dacă nu te-ai fi așteptat din partea unei vedete de așa rang.

CITEȘTE ȘI: Ce meserie are Joseph Eudor, de fapt. Din ce câștigă bani soțul Andei Adam și ce sumă au primit de la Antena 1 pentru Asia Express

Anda Adam a vrut să arate că e celebră și a pus mâna pe microfon: ”Au fugit toți din camera când a început să cânte”