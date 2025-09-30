Anda Adam a vrut să arate că e celebră și a pus mâna pe microfon: ”Au fugit toți din camera când a început să cânte”

Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar echipele de curajoși deja au trecut prin numeroase probe grele. Cu toții își dau silința, aleargă, fac probe grele, iar mai apoi își caută cazare. La acest ultim capitol unii sunt mai norocoși, iar alții mai puțin. Recent, Anda Adam și soțul ei au ajuns la o gazdă primitoare, iar artista a susținut un mic concert în sufragerie. Reacțiile au fost împărțite.

Noul sezon Asia Express marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală va avea loc în spectaculosul Seul. Însă, până atunci concurenții trebuie să facă fața la numeroase provocări și să se descurce fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar.

„Au fugit toți din camera când a început să cânte”

Așa cum spuneam, competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar concurenții încep să înțeleagă în ce s-au băgat. Zilele pe Drumul Eroilor sunt lungi și pline de provocări, iar singura alinare a concurenților este atunci când găsesc o cazare bună.

Recent, Anda Adam și soțul ei au avut parte de acest privilegiu. Cei doi au nimerit o cazare bună, iar artista a avut parte și de o surpriză. Familia la care a stat avea un sistem de karaoke, iar cântăreața nu s-a putut abține și a pus imediat mână pe microfon. Le-a cântat celor prezenți și s-a bucurat de moment.

„Am văzut că avea și un sistem de karaoke cu două microfoane super, chiar aurii, așa, erau de scenă. Mă simțeam puțin așa, ziceai că mă pregătesc să intru la un concert. Pe stilul meu că și eu am microfonul cu auriu bătut în cristale. Asta e, mi-am intrat în formă imediat, m-am trezit”, a spus Anda Adam.

Ei bine, micul concert al Andei Adam a fost distribuit și în mediul online, iar unii internauți nu s-au arătat prea încântați și nu au ratat momentul să fie cârcotași. Mai exact, în timp ce Anda Adam începe să cânte, există o scenă în care gazdele părăsesc camera și o lasă pe artistă singură.

Acest moment a fost imediat sesizat, iar internauții l-au punctat foarte bine. Numeroase comentarii au apărut în mediul online legate de interpretarea artistei.

„Au fugit toți din cameră când a început să cânte”, a punctat unul dintre internauți. „Lăudăroasă, cârcotașe și cam împănată”, a spun un altul „Notați vă rog: Anda Adam are microfon bătut cu (nu în) cristale! Ați notat, da?”, a mai scris cineva.

