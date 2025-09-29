Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit cu o româncă

Anda Adam și Joseph sunt unul dintre cuplurile care fac senzație în show-ul Asia Express. Povestea de dragoste dintre cei doi este binecunoscută de public, însă nu mulți știu că el a fost căsătorit cu o altă femeie înainte și are doi copii. Fiul său e leit cu el!

Anda Adam și Joseph au o relație de mulți ani, iar vara anul 2024 a fost momentul în care cei doi și-au unit destinele în fața Lui Dumnezeu. Amândoi au copii din fostele relații. Artista are o fiică din fosta căsnicie, iar soțul ei are doi copii din căsnicia cu o altă româncă, Ioana.

Cum arată fiul lui Joseph

Joseph Adam a împărtășit mai multe fotografii cu copiii lui. Soțul Andei Adam are un fiu de 17 ani și o fiică de 8 ani. Din poze reiese asemănarea izbitoare dintre cei doi.

Soțul vedetei a postat mai multe imagini cu adolescentul din vacanțele în care a mers. Alături de ei se aflau și fiica Andei Adam, dar și vedeta, dovada clară că între ei există o relație armonioasă.

Născut la Paris, Joseph a trăit atât în Elveția, cât și în Franța, înainte să se stabilească în România. După ce s-a căsătorit cu Anda Adam, a decis să-i preia numele de familie, devenind astfel Joseph Adam.

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neașteptat, la un hotel de la munte. Anda era acolo alături de fiica sa, iar Joseph se afla cu fiica lui și alte două domnișoare. El a făcut primul pas, a abordat-o pe cântăreață, iar de acolo conexiunea a fost imediată și relația a evoluat rapid. Dinamica lor a fost presărată cu multe gesturi romantice din partea lui Joseph, care a reușit să o cucerească pe Anda cu surprize și atenție constantă.

