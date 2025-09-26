Motivul pentru care Anda Adam a fost părăsită de Victor Slav, după 6 ani de relație. De ce a primit papucii concurenta Asia Express

Anda Adam a făcut confesiuni emoționante despre viața sa personală și profesională. Artista a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde și-a deschis sufletul și a rememorat inclusiv despărțirea de Victor Slav.

Relația dintre Victor Slav și Anda Adam a ajuns în atenția publică în anul 2006. Cei doi se afișau mereu împreună la evenimente și păreau că trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. Mulți credeau că vor ajunge să se căsătorească, dar n-a fost deloc așa.

De ce s-au despărțit, de fapt, Anda Adam și Victor Slav

În anul 2012 s-a rupt lanțul de iubire, iar Anda Adam și Victor Slav au luat-o pe drumuri separate. Deși nu a spus niciodată cine a luat această decizie, vedeta a dat cărțile pe față abia acum și a mărturisit că, de fapt, a fost părăsită.

„Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație.

Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat. Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut”, a mărturisit Anda Adam la Kanal D, conform wowbiz.ro.

La momentul despărțirii, circulau zvonuri conform cărora despărțirea dintre Anda Adam și Victor Slav ar fi avut legătură cu Bianca Drăgușanu, cea care i-a devenit parteneră după ruptura cu artista. Cântăreața a mărturisit că lucrurile nu ar fi fost deloc așa și că ele n-au fost niciodată rivale.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.

Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult. Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una, alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci”, a explicat artista.

