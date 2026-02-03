Acasă » Știri » Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”

Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”

De: Simona Tudorache 03/02/2026 | 14:41
Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Andreea Bostănică suferă încă din copilărie de o boală autoimună care îi încearcă din plin viața. Influencerița a fost diagnosticată cu psoriazis, o afecțiune care nu vine doar cu problemă estetică, ci îi influențează, de fapt, sănătatea fizică și emoțională.

În general, mâncărimea, durerea și răspândirea leziunilor psoriazice țin foarte de mult de stilul de viață pe care îl are cel care se luptă cu această boală. Chiar și timpul petrecut în interior, unde există un schimb slab de oxigen, poate duce la agravarea și mai mare a psoriazisului în timpul iernii.

Ce boală are Andreea Bostănică

Afecțiunea tinde să devină tot mai severă atunci când temeraturile scad, de aceea o evadare la mare și la soare este oricând de preferat. Lucru susținut și de Andreea Bostănică. Influencerița recunoaște că a ales întotdeauna căldura atunci când vremea îi dădea o stare de disconfort și o împrietenea tot mai mult cu boala.

„Eu de mică am avut și am în continuare o boală de piele. Se numește psoriazis. Îmi trebuie soare, apă sărată”, a mărturisit Andreea Bostănică în podcastul Acasă la Măruță.

Andreea Bostănică, îngrijită de fostul iubit în lupta cu boala

Influencerița a ales să nu vorbească până acum despre aceste episoade cumplite, poate pentru a nu abate privirile de la viața dominată de lux pe care o duce și pe care nu își dorește să o umbrescă vreodată cu ceva. Cu toate astea, Andreea Bostănică a avut un moment de sinceritate și a admis că a existat un partener de viață care i-a fost aproape în momentele stresante, care a compătimit-o și care ar fi făcut orice să îi vindece rănile, deși pentru această boală nu există un tratament clar.

„Un gest foarte drăguț, mereu când intram în mare el mereu lua apa așa și îmi dădea pe la coate, pe unde îmi mai ieșea mie psoriazis când mai eram stresată și mă dădea așa și zicea: ‘Vai, sărăcuța de tine’. Mereu spunea: ‘Lasă, că o să rezolvăm chestia asta’. Mă gândeam cum o să o rezolve, ce să facă, găsește medicamentul, că nu există, la psoriazis”, a mai declarat Andreea Bostănică.

Citește și: Andreea Bostănică rupe tăcerea după ce fanii au făcut-o praf pe TikTok! Adevărul despre ‘strategia’ ei: „Nu pot să mă prefac”

Citește și:  Andreea Bostănică, prima reacție la adresa zvonurilor grave de pe TikTok! Cum s-a filmat în plin Dubai

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Furnizorul care oferă cele mai mici prețuri la gaze de la 1 aprilie. Ce trebuie să știe clienții casnici
Știri
Furnizorul care oferă cele mai mici prețuri la gaze de la 1 aprilie. Ce trebuie să știe clienții…
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea
Știri
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei…
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Gandul.ro
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De la ce a pornit disputa
Digi24
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De...
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Gandul.ro
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Furnizorul care oferă cele mai mici prețuri la gaze de la 1 aprilie. Ce trebuie să știe clienții ...
Furnizorul care oferă cele mai mici prețuri la gaze de la 1 aprilie. Ce trebuie să știe clienții casnici
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei ...
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Haddaway, concert grandios cu trupă live, în București! Artistul lansează noul său album „The ...
Haddaway, concert grandios cu trupă live, în București! Artistul lansează noul său album „The Sun”, în premieră în România
Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea? Ce spun colegii despre tragedia care a cutremurat ...
Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea? Ce spun colegii despre tragedia care a cutremurat Spitalul Muntenia din Pitești
Cât costă taxa pe apa de ploaie? Toată lumea trebuie să o plătească
Cât costă taxa pe apa de ploaie? Toată lumea trebuie să o plătească
Vezi toate știrile
×