Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”

Andreea Bostănică suferă încă din copilărie de o boală autoimună care îi încearcă din plin viața. Influencerița a fost diagnosticată cu psoriazis, o afecțiune care nu vine doar cu problemă estetică, ci îi influențează, de fapt, sănătatea fizică și emoțională.

În general, mâncărimea, durerea și răspândirea leziunilor psoriazice țin foarte de mult de stilul de viață pe care îl are cel care se luptă cu această boală. Chiar și timpul petrecut în interior, unde există un schimb slab de oxigen, poate duce la agravarea și mai mare a psoriazisului în timpul iernii.

Ce boală are Andreea Bostănică

Afecțiunea tinde să devină tot mai severă atunci când temeraturile scad, de aceea o evadare la mare și la soare este oricând de preferat. Lucru susținut și de Andreea Bostănică. Influencerița recunoaște că a ales întotdeauna căldura atunci când vremea îi dădea o stare de disconfort și o împrietenea tot mai mult cu boala.

„Eu de mică am avut și am în continuare o boală de piele. Se numește psoriazis. Îmi trebuie soare, apă sărată”, a mărturisit Andreea Bostănică în podcastul Acasă la Măruță.

Andreea Bostănică, îngrijită de fostul iubit în lupta cu boala

Influencerița a ales să nu vorbească până acum despre aceste episoade cumplite, poate pentru a nu abate privirile de la viața dominată de lux pe care o duce și pe care nu își dorește să o umbrescă vreodată cu ceva. Cu toate astea, Andreea Bostănică a avut un moment de sinceritate și a admis că a existat un partener de viață care i-a fost aproape în momentele stresante, care a compătimit-o și care ar fi făcut orice să îi vindece rănile, deși pentru această boală nu există un tratament clar.

„Un gest foarte drăguț, mereu când intram în mare el mereu lua apa așa și îmi dădea pe la coate, pe unde îmi mai ieșea mie psoriazis când mai eram stresată și mă dădea așa și zicea: ‘Vai, sărăcuța de tine’. Mereu spunea: ‘Lasă, că o să rezolvăm chestia asta’. Mă gândeam cum o să o rezolve, ce să facă, găsește medicamentul, că nu există, la psoriazis”, a mai declarat Andreea Bostănică.

