Andreea Bostănică, prima reacție la adresa zvonurilor grave de pe TikTok! Cum s-a filmat în plin Dubai

Un nou val de zvonuri a stârnit agitație pe rețelele de socializare, după ce o influenceriță internațională a relatat o întâmplare ciudată din Dubai. Povestea a lansat numeroase speculații, iar numele influenceriței Andreea Bostănică a fost rapid adus în discuție, internauții crezând că ea ar fi tânăra menționată în incident. Reacția tinerei din Republica Moldova nu a întârziat să apară, însă, așa cum o face mereu, a ales să trateze totul cu umor.

Zilele trecute, rețelele de socializare au fost luate cu asalt de zvonuri legate de o posibilă implicare a influenceriței Andreea Bostănică într-un incident misterios petrecut în Dubai. Totul a pornit de la o vedetă internațională care a povestit cum o tânără necunoscută ar fi încercat să o atragă într-o situație suspectă.

Andreea Bostănică, reacție la adresa zvonurilor de pe TikTok

Descrierea oferită a stârnit imediat speculații în mediul online, iar mulți internauți au început să creadă că personajul menționat ar fi chiar influencerița, bazându-se pe unele asemănări legate de ținută și accesorii.

La scurt timp după ce zvonurile au început să circule, Andreea Bostănică a reacționat public, fără să pară deloc afectată de comentarii. Cunoscută pentru atitudinea ei pozitivă, tânăra a publicat un videoclip pe rețelele de socializare alături de câteva prietene, în care dansează și râde, dând de înțeles că nu ia în serios speculațiile apărute.

„Când aud zvonurile pe care le-au făcut despre mine, care sunt amuzante, într-un mod discret și creative”, a scris Andreea Bostanică.

În același ton glumeț, ea a adăugat că în acest fel îi vor crește cifrele pe rețelele de socializare. Ea a ajuns la 7 milioane de urmăritori pe contul său de TikTok, în timp ce pe Instagram are 3,8 milioane.

„Continuați, în curând ajungem la 7 milioane pe TikTok, vă iubesc mult, băieți! Iar ieri am făcut 3,8 milioane pe Instagram, vă mulțumesc mult”, a mai scris Andreea Bostanică pe rețelele de socializare.

