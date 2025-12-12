Acasă » Știri » Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență

De: Anca Chihaie 12/12/2025 | 08:20
Andreea Bostănică. Sursă foto: TikTok

Andreea Bostănică, una dintre cele mai cunoscute figuri ale mediului online din Republica Moldova și România, se confruntă cu o situație neprevăzută în demersul ei de a obține cetățenia română. Deși obișnuită cu succesul în mediul digital, influencerița a descoperit că procedurile administrative pot fi mult mai dificile decât pare la prima vedere.

Chiar dacă în mediul online pare că obține tot felul de avantaje și experiențe dorite, realitatea juridică i-a demonstrat că există și limite greu de depășit. În 2024, influencerița a depus o cerere oficială pentru dobândirea cetățeniei române, cel mai probabil prin procedura de redobândire, o cale utilizată frecvent de cetățenii Republicii Moldova care au origini românești. Această procedură, deși relativ cunoscută și accesibilă, nu este lipsită de etape complexe și termene care se pot extinde considerabil.

Andreea Bostănică nu poate obține cetățenia română

După depunerea documentației necesare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, tânăra creatoare de conținut nu a primit rezultatul așteptat. Lipsa unui răspuns favorabil sau un eventual refuz al instituției au determinat-o să continue procesul pe cale juridică. A ales să acționeze statul român în instanță, solicitând analizarea situației și soluționarea cererii sale în condițiile legii.

Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului București, instanța competentă să se pronunțe asupra acțiunilor de acest tip. După evaluarea documentelor și a argumentelor prezentate, magistrații au luat o decizie care nu i-a fost favorabilă. Acțiunea influenceriței a fost respinsă, ceea ce înseamnă că demersul ei pentru obținerea cetățeniei nu a avansat în direcția dorită.

Chiar și în aceste condiții, procedura nu este încheiată în totalitate. Conform legislației, persoana nemulțumită de hotărârea instanței are dreptul de a declara recurs într-un termen stabilit, de regulă de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prin urmare, influencerița mai dispune de o cale legală prin care își poate continua lupta pentru dobândirea cetățeniei române, dacă va considera necesar.

Interesul pentru cetățenia română în rândul cetățenilor Republicii Moldova rămâne ridicat. Pașaportul românesc permite accesul în toate statele Uniunii Europene fără restricții, deschiderea de afaceri și ocuparea locurilor de muncă în spațiul comunitar fără proceduri suplimentare. În plus, facilitează achizițiile imobiliare și accesul la o serie de drepturi economice și sociale. Aceste avantaje îi determină pe mulți locuitori ai Republicii Moldova să urmeze procedura de redobândire a cetățeniei, o inițiativă pe care România a susținut-o în mod constant.

