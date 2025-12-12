Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump, după ce a atacat Europa + „Săptămâna care urmează va fi decisivă pentru Ucraina”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj puternic în contextul tensiunilor generate în Europa de recentele poziționări ale administrației americane. Reacția acesteia vine la scurt timp după ce președintele SUA, Donald Trump, a lansat o serie de afirmații dure cu privire la direcția politică și socială a continentului, alimentând dezbateri în rândul liderilor europeni.

Administrația președintelui american Donald Trump analizează tot mai des scenarii care ar putea modifica fundamental arhitectura de cooperare internațională. Una dintre ideile vehiculate în ultimele săptămâni, potrivit informațiilor apărute în presa americană, este conturarea unui format restrâns de coordonare globală, denumit provizoriu „Core 5”, ce ar reuni Statele Unite, China, India, Japonia și Rusia.

Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump

În ultimele zile, publicația americană POLITICO a difuzat atât un interviu cu liderul de la Casa Albă, cât și noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite, document care a stârnit neliniște la Bruxelles. Strategia americană conturează un scenariu sumbru privind evoluția Europei în următoarele decenii și pune sub semnul întrebării capacitatea Uniunii de a-și apăra modelul democratic și stabilitatea internă. În același timp, documentul critică modul în care statele europene tratează ascensiunea partidelor radicale, sugerând că unele măsuri luate la nivel continental ar limita libertatea politică.

„Durabilă înseamnă că niciun acord de pace nu trebuie să conţină seminţele unui conflict viitor sau să destabilizeze arhitectura europeană de securitate în ansamblul său. Am discutat, de asemenea, despre necesitatea unor garanţii de securitate robuste şi credibile. I-am informat pe lideri cu privire la eforturile noastre de a asigura finanţarea Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Propunerile noastre sunt pe masă, iar sentimentul de urgenţă este împărtăşit de toţi”, a spus preşedinta Comisiei Europene.

Contextul este amplificat de faptul că în interiorul Europei se desfășoară dezbateri intense cu privire la reziliența structurilor democratice, la combaterea dezinformării și la rolul actorilor străini în influențarea opiniei publice.

„Nu noi decidem cine va fi liderul unei ţări în ceea ce priveşte alegerile, ci poporul acelei ţări… Aceasta este suveranitatea alegătorilor şi ei trebuie protejată. Nimeni altcineva nu ar trebui să se amestece, fără niciun dubiu”, a mai adăugat ea.

Pentru a răspunde acestor provocări, Comisia Europeană a prezentat de curând inițiativa denumită „Scutul Democrației”, un pachet de măsuri menit să limiteze manipularea mediului online și să asigure desfășurarea corectă a proceselor electorale. Proiectul se concentrează în special pe monitorizarea campaniilor digitale, identificarea surselor din afara UE care încearcă să intervină în dezbaterile interne și consolidarea cooperării între statele membre în acest domeniu.

„În ciuda presiunilor, rămânem absolut fermi în ceea ce priveşte obiectivul nostru: să obţinem o pace dreaptă şi durabilă pentru Ucraina”, a insistat ea pe reţeaua socială X.

