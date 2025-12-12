Acasă » Știri » Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump, după ce a atacat Europa + „Săptămâna care urmează va fi decisivă pentru Ucraina”

Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump, după ce a atacat Europa + „Săptămâna care urmează va fi decisivă pentru Ucraina”

De: Anca Chihaie 12/12/2025 | 08:00
Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump, după ce a atacat Europa + Săptămâna care urmează va fi decisivă pentru Ucraina
Ursula von der Leyen/sursa: Inquam

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj puternic în contextul tensiunilor generate în Europa de recentele poziționări ale administrației americane. Reacția acesteia vine la scurt timp după ce președintele SUA, Donald Trump, a lansat o serie de afirmații dure cu privire la direcția politică și socială a continentului, alimentând dezbateri în rândul liderilor europeni.

Administrația președintelui american Donald Trump analizează tot mai des scenarii care ar putea modifica fundamental arhitectura de cooperare internațională. Una dintre ideile vehiculate în ultimele săptămâni, potrivit informațiilor apărute în presa americană, este conturarea unui format restrâns de coordonare globală, denumit provizoriu „Core 5”, ce ar reuni Statele Unite, China, India, Japonia și Rusia.

Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump

În ultimele zile, publicația americană POLITICO a difuzat atât un interviu cu liderul de la Casa Albă, cât și noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite, document care a stârnit neliniște la Bruxelles. Strategia americană conturează un scenariu sumbru privind evoluția Europei în următoarele decenii și pune sub semnul întrebării capacitatea Uniunii de a-și apăra modelul democratic și stabilitatea internă. În același timp, documentul critică modul în care statele europene tratează ascensiunea partidelor radicale, sugerând că unele măsuri luate la nivel continental ar limita libertatea politică.

Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Durabilă înseamnă că niciun acord de pace nu trebuie să conţină seminţele unui conflict viitor sau să destabilizeze arhitectura europeană de securitate în ansamblul său. Am discutat, de asemenea, despre necesitatea unor garanţii de securitate robuste şi credibile.

I-am informat pe lideri cu privire la eforturile noastre de a asigura finanţarea Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Propunerile noastre sunt pe masă, iar sentimentul de urgenţă este împărtăşit de toţi”, a spus preşedinta Comisiei Europene.

Contextul este amplificat de faptul că în interiorul Europei se desfășoară dezbateri intense cu privire la reziliența structurilor democratice, la combaterea dezinformării și la rolul actorilor străini în influențarea opiniei publice.

„Nu noi decidem cine va fi liderul unei ţări în ceea ce priveşte alegerile, ci poporul acelei ţări… Aceasta este suveranitatea alegătorilor şi ei trebuie protejată. Nimeni altcineva nu ar trebui să se amestece, fără niciun dubiu”, a mai adăugat ea.

Pentru a răspunde acestor provocări, Comisia Europeană a prezentat de curând inițiativa denumită „Scutul Democrației”, un pachet de măsuri menit să limiteze manipularea mediului online și să asigure desfășurarea corectă a proceselor electorale. Proiectul se concentrează în special pe monitorizarea campaniilor digitale, identificarea surselor din afara UE care încearcă să intervină în dezbaterile interne și consolidarea cooperării între statele membre în acest domeniu.

„În ciuda presiunilor, rămânem absolut fermi în ceea ce priveşte obiectivul nostru: să obţinem o pace dreaptă şi durabilă pentru Ucraina”, a insistat ea pe reţeaua socială X.

DONALD TRUMP VREA SĂ ELIMINE EUROPA DE LA „MASA GREILOR”?! CE GRUP VREA SĂ ÎȘI FACĂ ALĂTURI DE CHINA ȘI RUSIA

NU RATA: Casa Albă n-a mai văzut așa ceva! Trump a transformat Biroul Oval în cea mai exclusivistă gală a anului

Tags:
Iți recomandăm
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Știri
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește…
Donald Trump vrea să elimine Europa de la „masa greilor”?! Ce grup intenționează să își facă alături de China și Rusia
Showbiz internațional
Donald Trump vrea să elimine Europa de la „masa greilor”?! Ce grup intenționează să își facă alături de…
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
Adevarul
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței ...
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor ...
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina!
Donald Trump vrea să elimine Europa de la „masa greilor”?! Ce grup intenționează să își facă ...
Donald Trump vrea să elimine Europa de la „masa greilor”?! Ce grup intenționează să își facă alături de China și Rusia
Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Trucurile de care trebuie să ții cont dacă vrei să iasă ...
Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Trucurile de care trebuie să ții cont dacă vrei să iasă perfect
Un nou cutremur de 6,7 grade Richter a lovit Japonia! Autoritățile au emis o nouă avertizare de tsunami
Un nou cutremur de 6,7 grade Richter a lovit Japonia! Autoritățile au emis o nouă avertizare de tsunami
BANC | Bulă mai are doar 24 de ore de trăit
BANC | Bulă mai are doar 24 de ore de trăit
Vezi toate știrile
×