Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina!

12/12/2025
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina!
Iubitorii de filme abia așteaptă venirea lui 2026 pentru a începe să vizioneze din producțiile care vor fi lansate la Hollywood.

Iar cinefilii chiar au de ce să fie entuziasmați, pentru că luna viitoare se anunță prolifică în materie de filme, potrivit Movie Insider.

Lansările încep chiar din prima zi a anului, cu producția thriller Americana, în care joacă Sydney Sweeney și Paul Walter Hauser. Filmul urmărește viața unor străini și proscriși dintr-un orășel din Dakota de Sud, ale căror vieți se împletesc după ce un artefact rar ajunge pe piața neagră.

Ce filme apar în ianuarie 2026

Prima lună a lui 2026 vine cu sute de filme lansate în întreaga lume, dar iată o listă cu cele mai interesante dintre ele:

The Home – Urmărește povestea lui Max (Pete Davidson), care începe să lucreze la un azil de bătrâni, doar pentru a descoperi că rezidenții și îngrijitorii acestuia ascund secrete sinistre.

The Plague – În vara anului 2003, la o tabără de polo pe apă pentru băieți, un băiat de doisprezece ani, cu anxietate socială, este atras într-o tradiție care vizează un proscris cu o boală pe care o numesc „Ciuma”. Dar, pe măsură ce granița dintre joc și realitate se estompează, el se teme că gluma ar putea ascunde ceva real.

The Dutchman – Acțiunea se petrece într-un metrou din New York, iar filmul se concentrează pe o întâlnire între un bărbat și o femeie care se întrec într-un joc sexualizat de-a șoarecele și pisica.

We Bury the Dead – În urma unui experiment militar catastrofal, o femeie disperată se alătură unei „unități de recuperare a cadavrelor” în speranța de a-și găsi soțul în viață, dar căutarea ia o întorsătură înfiorătoare atunci când cadavrele încep să dea semne de viață.

The Mother and the Bear – Într-un Winnipeg îngropat sub zăpadă, învățătoarea Sumi (Leere Park) este spitalizată după o căzătură. La auzul veștii, mama ei îngrijorată, Sara (Kim Ho-jung), zboară din Seul pentru a fi alături de fiica ei aflată în comă – iar odată ce Sara se instalează în apartamentul tinerei, descoperă că nu o cunoaște deloc pe Sumi.

Greenland 2: Migration – cu Gerard Butler, Morena Baccarin, Alan Siegel.

Primate – Vacanța tropicală a unui grup de prieteni se transformă într-o poveste terifiantă și primordială despre groază și supraviețuire.

28 Years Later: The Bone Temple – Într-o continuare a poveștii epice, Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se trezește într-o nouă relație șocantă – cu consecințe care ar putea schimba lumea așa cum o știe – iar întâlnirea lui Spike (Alfie Williams) cu Jimmy Crystal (Jack O’Connell) devine un coșmar de care nu poate scăpa.

Dead Man’s Wire – cu Bill Skarsgard, Al Pacino, Gus Van Sant, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Joel David Moore, Tom Culliver.

Leave – Arhitectul Jesse Hughes își mută familia într-un oraș sinistru după ce a găsit o nouă oportunitate de angajare.

Melania – Cu filmări exclusive care surprind întâlniri critice, conversații private și imagini nemaivăzute până acum, „Melania” prezintă revenirea primei doamne a SUA, Melania Trump, la unul dintre cele mai puternice roluri din lume.

Return to Silent Hill – Povestea unui tânăr care se întoarce în Silent Hill, unde a cunoscut o mare iubire. Ceea ce descoperă este un coșmar pur.

Shelter – Urmărește povestea lui Mason (Jason Statham), un bărbat care trăiește într-un loc izolat, lângă mare. După ce salvează o tânără fată de la înec într-o furtună teribilă, declanșează, fără să vrea, o reacție în lanț care aduce în curând violență în calea lui, forțându-l să se confrunte cu lucruri din trecutul său.

×