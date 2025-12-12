Acasă » Știri » Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Trucurile de care trebuie să ții cont dacă vrei să iasă perfect

De: Paul Hangerli 12/12/2025 | 07:30
Bucătăria noastră națională nu poate fi gândită fără sarmale și mămăligă, motiv pentru care azi vă prezentăm mai multe rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Uneori chiar și celebrul tir roșu din reclama de la Coca-Cola pare a transporta pe lângă sticlele cu băutura dulce și câteva oale aburind cu sarmale. Vă ajutăm să vă familiarizați mai bine cu universul celui mai faimos preparat românesc de Crăciun, aducându-vă rețete din diferite regiuni ale țării.

Imaginând un ospăț în tot ce poate avea el mai pitoresc și caracteristic, într-o casă de răzeș din secolul XVII, Sadoveanu nu uită de acești „bulzișori aurii”, despre care nările comesenilor „dădeau o bună înștiințare”.

Rețete sarmale. sursă Pixabay

Ionel Teodoreanu, spre a oglindi în concertul bucătăriilor europene nota originală a României din veacul nostru, folosește drept „stemă culinară a Moldovei” sărmăluțele din piept de gâscă:

„Aceste sărmăluțe aparțin Moldovei ca și stilul lui Creangă (…) Adevărata sărmăluță moldovenească reprezintă beatitudinea deliciului fără efort. N-o mesteci. Gura o apucă, o apasă și sărmăluța piere onctuos, lăsând parfumul și regretul existenței ei fondant-efemere.”

Trucuri pentru ca sarmalele să iasă perfecte

Bucătăria românească cunoaște o gamă întreagă de rețete de sarmale! Învelite în: varză dulce, varză acră, frunze de viță, frunze de ștevie, spanac, frunze de hrean, de tei, frunze de sfeclă roșie sau podbal. Umplutura, adevărat spectacol gastronomic, poate conține carne de porc proaspătă sau afumată, piept gras și fraged de gâscă, carne de vițel, porc și pasăre, carne de miel, pește, urdă proaspătă, orez cu hribi, orez cu stafide, nuci sau semințe de dovleac.

Orezul poate fi înlocuit cu păsat, porumb alb măcinat mai mare. Lichidul de fierbere poate fi moare diluată cu zeamă de carne, borș potrivit de acru, vin, bulion sau zer de brânză. După regiuni, sarmalele poartă denumiri precum „curechi umplut”, „piroști” sau „găluște”, dar peste tot rămân mâncarea fără de care nu se poate închipui o masă de sărbătoare.

Varza trebuie să fie bine murată, potrivit de acră; foile galbene și subțiri; moarea limpede și gustoasă. Carnea se poate da prin mașina de tocat, dar umplutura e incomparabil mai gustoasă dacă se toacă cu satârul. Sarmalele din varză dulce sunt excepționale fierte în vin alb bun, îndoit cu apă. Oala ideală este cea de lut smălțuit, deși merge și cea de tuci. Oala de lut e nelipsită pe meleagurile someșene. E legată de specialiști cu sârmă și pusă în pod. Coborârea ei este semn de sărbătoare. Fierberea trebuie să fie lentă: se pun dimineața și sunt gata seara, când vin colindătorii. În cuptorul de pâine, sarmalele se gătesc 10–12 ore, în oală de lut înfundată, cu gura cuptorului astupată cu lut.

Rețete de sarmale din Dej și Banat

Sarmale ca la Dej

Ingrediente pentru sarmale:

  • 2 kg carne de porc tocată
  • 4 verze murate
  • 500 g orez
  • 2 cepe mijlocii
  • 250 g ulei sau 200 g untură
  • piper, sare
  • 500 g cârnați afumați
  • 500 g costiță afumată
  • 500 g slănină de pe burtă cu șoric
  • 500 g ciolan proaspăt
  • bulion

Mod de preparare:

Rumeniți ceapa în grăsime. Adăugați carnea, amestecați 5 minute până se albește. Potriviți de sare și piper, adăugați orezul spălat. Pregătiți foile de varză, îndepărtați nervurile groase. Formați sarmale cât un ou de gâscă. Așezați în oală în straturi succesive: varză, ciolan, varză, sarmale, costiță, varză, slănină, varză, cârnați etc. Adăugați apă și bulion, fierbeți 8–10 ore la foc mic. Serviți cu smântână. Cantități pentru 15 persoane.

Sarmale ca în Banat

Umplutura se pregătește la fel ca la Dej, dar se adaugă 1–2 ouă la fiecare kg de carne, după ce compoziția s-a răcit.

Cum se pregătesc sarmalele în Moldova și Cluj

Sarmale ca la Cluj

Ingrediente pentru sarmale:

  • 500 g ceafă afumată
  • 500 g costiță afumată
  • 1 pahar de orez
  • 500 g ceapă
  • 2 linguri untură / 100 g ulei
  • varză acră
  • sare, piper
  • mărar și cimbru
Trucuri ca sarmalele să iasă perfect. sursă Pixabuy

Mod de preparare sarmale:

Se toacă fin carnea și costița. Se călește ceapa, se adaugă orezul până devine gălbui. Se amestecă totul, se asezonează. Se rulează sarmale mici — „cât degetul mare”.  În oală: frunze, mărar, cimbru, apoi sarmalele înghesuite bine. Se adaugă o bucată de cap (afumat sau proaspăt). Se acoperă cu apă caldă și se fierb 3 ore la foc mic. Se rumenesc la cuptor. Se servesc cu smântână și vin bun.

Sărmăluțe moldovenești din piept de pasăre

Ingrediente pentru sarmale:

  • 500 g piept de gâscă îndopată
  • 1–2 cepe
  • 50 g orez
  • 1 ou
  • 2–3 roșii sau puțin bulion
  • sare, piper
  • puțină smântână
  • 1 varză murată sau foi de viță
  • 4 linguri ulei / unt / grăsime de pasăre

Mod de preparare sarmale:

Se pregătesc foile de varză sau de viță. Carnea grasă se toacă. Se călește ceapa cu orez, roșii și ulei. Se răcește amestecul și se unește cu carnea. Se fac sărmăluțe mici, cât o nucă. Se așează în oală peste foi de varză. Se acoperă cu apă clocotită, smântână și sare. Se fierb la foc mic sau la cuptor. Se servesc cu smântână.

Curechi umplut ca în Maramureș

Ingrediente pentru curechi:

  • 500 g păsat
  • 600–700 g carne de porc proaspătă sau afumată (sau 500 g vită + 200 g slănină afumată)
  • 150–200 g ceapă
  • 200 g ulei
  • 150–200 g slănină afumată
  • boia, piper, sare, cimbru
  • 2 verze acre
  • zeamă de varză

Mod de preparare:

Carnea și slănina se taie cubulețe mici. Ceapa se rumenește și se amestecă cu păsatul. Se adaugă carnea, boiaua, piperul, sarea și cimbrul. Se frământă compoziția. Se pregătesc foile de varză. Se rulează sarmalele și se așează peste varză tocată. Se fierb în zeamă de varză (diluată dacă e prea acră), la foc mic.

Aroma Crăciunului românesc

Oricât de multe rețete ar exista, oricât de diferite ar fi gusturile sau obiceiurile dintr-un colț al țării în altul, un lucru rămâne neschimbat: de Crăciun, sarmalele sunt mâncarea care strânge familia la masă. În mirosul lor domol, care fierbe ore întregi în oale de lut sau în tuci, se ascund povești vechi, gospodine pricepute, tradiții moștenite și amintiri ce se transmit din generație în generație.

În fiecare casă, în ajunul sărbătorii, se aud aceleași gesturi: foile de varză întinse pe masă, compoziția frământată cu grijă, mâinile care rulează micile pachete aromate, oalele grele puse pe foc mic. Fiecare sat, fiecare oraș, fiecare gospodină are propria ei taină, dar bucuria este aceeași: sarmalele nu sunt doar o mâncare, ci un semn că vin sărbătorile. Iar când colindătorii bat la ușă, când casa miroase a cozonac și brad, când masa e plină și râsetele copiilor umplu căminul, atunci înțelegem cel mai bine de ce aceste mici delicii împăturite au rămas simbolul Crăciunului românesc.

Sarmalele aduc împreună familia, tradiția și sărbătoarea și nimic nu încălzește sufletul mai tare decât o oală fierbinte de sarmale pe masa de Crăciun.

