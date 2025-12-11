Rețetă de langoși de post ca la mănăstire. Ai nevoie de doar 4 ingrediente

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se întrec în preparate specifice sezonului. Printre ele se numără și langoșul, nelipsit din Târguri de Crăciun. Dacă ai văzut și tu unul și ți s-a făcut poftă, dar vrei să ți-l faci acasă, astăzi am găsit rezolvarea pentru tine. Cum gătești un langoși ca la carte? Rețeta vine de la mănăstire! Toate detaliile în articol.

Originară din Ungaria, rețeta de langoși este una simplă, iar rezultatul este unul delicios. Cei care își doresc să o încerce trebuie să știe că nu este nevoie de talente desăvârșite în bucătărie pentru prepararea acestui produs. Tot ce ai nevoie sunt câteva ingrediente și puțină răbdare, iar apoi vei avea o gustare delicioasă gata de servit.

Rețetă de langoși de post ca la mănăstire

Măicuța Valentina a împărtășit această rețetă pe care o gătește chiar în inima Mănăstirii Piatra Fântânele. Iubitorii de langoși trebuie să încerce această rețetă. Cu doar câteva ingrediente pot prepara o gustare delicioasă, exact așa cum o face măicuța și cum au văzut și în Târgurile de Crăciun.

După ce langoșii sunt gata, aceștia se pot servi cu smântână, usturoi, brânză Emmental și felii subțiri de ceapă verde sau se pot transforma într-un desert daca sunt serviți cu ciocolată. Iată cea mai simplă rețetă pentru a prepara langoși ca la carte.

Ingrediente pentru langoși de post:

1 kg de făină de grâu

750 ml de apă călduță

10 g drojdie

linguriță de sare.

Mod de preparare langoși de post:

Pentru ca langoșii să iasă ca la carte trebuie să acorzi o atenție deosebită aluatului. Începem cu frământarea drojdiei dizolvate în puțină apă și apoi adăugăm restul de apă, sarea și făina, treptat. Acesta se amestecă cu o lingură de lemn. Când obținem o textură moale, ușor lipicioasă, începe, să frământăm intens timp de 8-10 minute, până în momentul în care aluatul devine elastic și neted. După ce am terminat procesul de frământare, lăsăm aluatul la dospit pentru aproximativ o oră, până observăm că și-a dublat volumul.

După ce aluatul a crescut suficient se împarte în bucăți egale care se întind pe o suprafață unsă cu lei. Mai apoi, se încinge uleiul într-o tigaie și se începe prăjirea. Langoșii se prăjesc unul câte unul, până când devin aurii.

