Rețeta de musaca a Majdei Aboulumosha. Ingredientul secret care o face delicioasă!

Ne aflăm în plină perioadă de post, moment în care mulți caută preparate gustoase, sățioase și fără ingrediente de origine animală. Pentru cei care vor să diversifice meniul, Majda Aboulumosha a venit cu o propunere delicioasă, dezvăluindu-și propria rețetă de musaca de post. Simplă, aromată și potrivită pentru întreaga familie, rețeta ei aduce o variantă adaptată preferințelor persoanelor care țin post, dar care nu renunță la savoare.

Rețeta de musaca a Majdei Aboulumosha

Majda Aboulumosha a demonstrat că musacaua poate fi la fel de gustoasă și fără carne, punând accent pe legume gătite corect și pe straturi armonios așezate. Astfel, musacaua de post devine o alternativă ideală pentru mesele din această perioadă, fără a compromite gustul sau textura.

Ingrediente pentru stratul de cartofi:

1 kg cartofi (aprox. 4-5 bucăți mari)

apă pentru fierbere

Pentru stratul de legume sotate:

2 cepe tocate fin

2 ardei capia mărunțiți

2 morcovi rași sau tocați mărunt

1 vânătă tăiată cubulețe

600 g ciuperci tocate

800 ml sos de roșii sau roșii în bulion

Pentru stratul final și umplutură:

250 g cremă vegetală

cașcaval vegetal ras

brânză vegetală (opțional)

granule de soia hidratate

Mod de preparare musaca:

Se începe prin fierberea cartofilor timp de aproximativ 10 minute, doar cât să se înmoaie ușor, fără a se sfărâma. Astfel, în timpul coacerii, își păstrează forma, iar stratificarea va fi estetică și uniformă.

Separat, legumele se călesc împreună până își pierd lichidul și devin fragede. Ceapa, morcovul, ardeiul, ciupercile și vânăta se gătesc la foc potrivit, apoi se adaugă sosul de roșii, care le leagă într-o compoziție densă, aromată și gustoasă.

Cei care preferă un plus de consistență pot adăuga granule de soia și puțină brânză vegetală, însă musacaua își păstrează savoarea și fără acestea.

Montarea se face în straturi: un rând de cartofi fierți, apoi legume, cremă vegetală, cașcaval, iar procesul se repetă până se umple tava. Deasupra se finalizează cu un strat de cartofi și cașcaval vegetal, care la cuptor va forma o crustă aurie.

Preparatul se coace la 180°C timp de 35-40 de minute, până se rumenește uniform. La final, musacaua se lasă la odihnit aproximativ 20 de minute, pentru ca aromele să se intensifice, iar straturile să se așeze corect înainte de servire.

