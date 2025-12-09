Rețeta de cozonac moldovenesc by Gabriela Cristea sau Mirela Vaida. Ingredientul comun face delicios desertul de Crăciun

Perioada sărbătorilor se apropie cu pași repezi, iar competiția între gospodine a pornit. Doamnele vor să își dea pe spate rudele care vin la masa de Crăciun, mai ales soacra chitită să le prindă cu greșeala, așa că sunt atente la orice detaliu pentru ca totul să le iasă perfect. Sarmalele gustoase, friptura fragedă și cozonacul proaspăt intră în topul preferințelor românilor.

Astăzi vă spunem secretul comun pe care Gabriela Cristea și Mirela Vaida îl au în prepararea cozonacilor: este vorba despre făină albă tip „000”. Două vedete celebre, ambele cu cozonaci de invidiat, deci ce poate să fie greșit? Sigur dai și tu lovitura dacă procedezi ca ele!

Rețeta de cozonac moldovenesc by Gabriela Cristea

Gabriela Cristea nu este doar o prezentatoare de senzație și o mamă devotată, ci este și o gospodină desăvârșită! Este binecunoscut faptul că vedeta TV are o pasiune pentru gastronomie, așa că rețetele ei devin rapid virale, românii fiind siguri ca dacă merg pe mâna ei, vor da lovitura.

Ingredientele pentru cozonacul Gabrielei Cristea:

lapte

unt

ulei

zahăr

zahăr pudră

ouă pe care le-am scos și le-am pus la temperatura camerei

făină albă tip „000”

nuci

vanilie

rom

răzătura de lămâie

drojdie

zahăr vanilat

Cum preparăm cel mai gustos cozonac?

Rețeta Gabrielei Cristea ogăsești mai jos pas cu pas:

„Începem cu ingredientele: 1 kg de făină cernută de două-trei ori, 400 ml lapte (folosim inițial 350 ml), 300 g zahăr și 14 g drojdie. Dizolvăm drojdia într-un bol, cu puțin lapte călduț și o lingură de zahăr, apoi adăugăm încă puțin lapte și un vârf de făină, lăsând-o să dospească. Separăm patru ouă; albușurile rămân deoparte, iar gălbenușurile le punem în vasul în care vom prepara aluatul și adăugăm încă trei ouă întregi. Incorporăm 250–300 g zahăr, după preferință, apoi aromele: vanilie, rom, zahăr vanilat Bourbon și coajă de lămâie sau portocală netratată. Batem ouăle până se albesc. Când drojdia a crescut, o turnăm peste ouă, adăugăm jumătate din făină și laptele călduț (aproape toată cantitatea). Amestecăm până obținem o compoziție ca pentru clătite. În restul de făină punem o linguriță de sare și o cernem peste aluat, apoi frământăm aproximativ 10 minute, fără ulei. Între timp încălzim 100 ml ulei și 50 g unt. După prima frământare, încorporăm treptat uleiul și untul topit. Lăsăm aluatul la dospit 30 de minute, la 40°C. Pentru a doua împachetare, ungem blatul și mâinile cu ulei, întindem aluatul într-un pătrat mare și îl împăturim de două ori. Acoperim cu folie și mai lăsăm 10 minute. Pregătim umplutura: batem albușurile cu un praf de sare, adăugăm zahăr vanilat și puțin zahăr, până devin ca o bezea. Incorporăm nuca și ciocolata mărunțită. Pentru montaj, luăm prima bilă de aluat, o întindem ușor, punem un strat generos de Nutella și apoi o treime din crema de nucă și ciocolată, pe care o distribuim uniform.”, a început Gabriela Cristea.

Vedeta a continuat:

„Ouăle sunt bine bătute, iar drojdia a crescut. O turnăm peste ouă, adăugăm jumătate din făină și laptele călduț (aproape toată cantitatea), apoi batem aluatul până ajunge la consistența celui pentru clătite. În restul făinii punem o linguriță de sare, o cernem peste compoziție și frământăm aproximativ 10 minute, fără ulei. Între timp încălzim 100 ml ulei și 50 g unt. După prima frământare, încorporăm treptat uleiul și untul topit, cu răbdare, pentru a nu „îneca” aluatul. Frământarea durează în total 20–25 de minute. Transferăm aluatul pe blatul de lucru, îl împachetăm și îl lăsăm la prima dospire: 30 de minute la 40°C. Pentru a doua împachetare, ungem mâinile și blatul cu ulei, întindem aluatul într-un pătrat mare, îl împăturim de două ori și îl mai lăsăm 10 minute, acoperit cu folie. Pregătim umplutura: batem albușurile cu un praf de sare, apoi adăugăm zahăr și zahăr vanilat, până obținem o bezea. Incorporăm nuca și ciocolata mărunțită. Montăm cozonacii: întindem prima bucată de aluat, aplicăm un strat generos de Nutella, apoi o treime din crema de nucă și ciocolată. Întindem uniform, rulăm, tăiem ruloul în două și împletim cele două părți. Punem cozonacii la dospit în pungi, din nou la 40°C, până cresc bine. Înainte de coacere îi ungem cu gălbenuș amestecat cu puțin lapte. Coacem la 170°C, fără a deschide cuptorul în primele 25 de minute. Apoi îi acoperim cu capace pentru a nu se arde și îi mai lăsăm încă 25 de minute. Imediat după coacere îi stropim cu un sirop foarte concentrat de zahăr. Așa arată cozonacii gata pentru Crăciun: pufoși, aromați și bine rumeniți.”

Rețeta de cozonac a Mirelei Vaida

Când nu se află sub lumina reflectoarelor, Mirela Vaida face minuni în bucătărie. Vedeta are carnețelul cu secrete moșenit de la mam ei și reușește să dea lovitura cu fiecare cozonac. Pe canalul ei de YouTube, prezentatoarea postează diverse preparate, printre care se numără și desertul despre care vă vorbim astăzi.

„Este o reţetă pe care o făcea mama când eram acasă. Aşa o ştiu de la ea, aşa o s-o fac şi eu. Este vorba despre cozonac moldovenesc cu umplutură de nucă şi rahat. Este o rețetă destul de complicată”, a spus Mirela Vaida.

Ingrediente pentru cozonac:

2 kg de făină albă tip „000”,

sare,

zahăr,

drojdie umedă sau uscată, care se dizolvă în lapte călduț, un pic de unt gras şi smântână grasă,

o lămâie dată pe răzătoare,

7-8 ouă,

lapte cald,

apă minerală.

rahat tăiat cubulețe dat prin zahăr pudră,

1 kg de miez de nucă,

zahăr,

cacao,

lapte,

esenţe (de rom, lămâie și portocală),

stafide.

Modul de preparare al cozonacului

Pentru ca toate gospodinele să pună pe masă un produs la fel de delicios ca al ei, instrucțiunile au fost explicate pas cu pas de Mirela Vaida:

„În primul rând o să presor sarea peste făină, după care o să pun zahărul în cuibuşor. Apoi punem drojdia dizolvată în lăptic cald şi amestecăm. Să ştiţi că eu nu am cantităţi, la mine totul se face din ochi. Eu nu fac reţete profesionale, le fac aşa, după mintea mea. O să pun acum untul, tăiat cubuleţe. Este un unt gras şi o să-l amestec aici, cu făină şi cu lapte. O să mai pun şi câteva linguri bune de smântână. Amestesc şi după aceea pun ouăle. La cozonacul moldovenesc se pun foarte multe ouă. Mama, de exemplu, punea câte patru ouă la un kilogram de făină sau chiar cinci. Eu o să pun şase ouă. Apoi adaug, pe rând, 6-7 gălbenuşuri şi amestecăm. Mai pun şi lapte, să se omogenizeze. Pun lămâia rasă şi amestecăm bine. Adaug un pic de esenţă de rom, portocală şi lămâie. Începem să omogenizăm, mai punem puţin lapte şi apă minerală, pentru a afâna acest aluat. Deja încep să frământ coca. Este galben de la gălbenuşurile de ouă, aşa se face în Moldova. Eu nu l-am făcut cu foarte multe ouă, dar tot se cunoaşte şi vede, pentru că aşa trebuie să arate un cozonac. O să-l las la dospit vreo oră, acoperit.”, a spus Mirela Vaida pe contul ei de YouTube.

Când vine vorba de umplutură, vedeta ne spune:

„Luăm miezul de nucă, punem zahăr şi cacao şi amestecăm. Turnăm câte un pic de lapte şi trebuie să iasă o pastă grosuţă. Nu foarte lichidă, pentru că trebuie să se aşeze bine pe foaia de cozonac. Învârtim, până se omogenizează foarte bine. Adăugăm puţină esenţă de rom, de lămâie şi de portocală şi învârtim. O să îl lăsăm aşa, să se omogenizeze. Luăm o bucată de unt şi ungem tăvile, ca să nu se lipească cozonacul. După ce a crescut aluatul, îl iau şi îl împart în patru, deoarece o să fac doi cozonaci împletiţi. Începem să întindem aluatul şi punem multă umplutură de nucă pe fiecare bucată. Acum, peste umplutură, punem rahat şi stafide. Apoi rulăm fiecare bucată şi împletim, două cu două, şi îi punem în tăvi. Îi mai acoperim încă zece minute, timp în care încălzim cuptorul. În acest timp, am pus un gălbenuş cu ulei de măsline, cu care vom unge cozonacii înainte să îi punem la cuptor. La copt, îi lăsăm aproximativ 45 de minute”.

Spor la gătit!

