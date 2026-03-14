Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști

Autoritățile ar putea genera de-acum un cod QR pe care șoferii îl vor scana pentru a achita amenda imediat, cu cardul. Propunerea a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Aceasta nu este însă singura modificare pe care autoritățile o au în vedere.

Potrivit Antena 3 CNN, noua propunere prevede ca, imediat după constatarea unei contravenții, polițistul să poată genera un cod QR pe care șoferul îl va scana cu telefonul mobil. Astfel, va fi direcționat către o platformă online unde își va putea achita amenda pe loc, cu cardul.

Este important de subliniat că nu este vorba despre plata amenzii în numerar la polițist, ci despre digitalizarea procesului.

O altă inițiativă propusă prevede ca, în marile orașe, fiecare autobuz sau tramvai să fie dotat cu camere de supraveghere. Astfel, șoferii care încalcă legea ar putea fi sancționați pe baza imaginilor surprinse.

„Vom include abaterile surprinse de camerele instalate pe vehiculele de transport public, strict legate de încălcările ce privesc circulația pe benzile dedicate transportului în comun”, a declarat chestorul Bogdan Despescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul unei conferințe de presă.

Șoferii pot vizualiza situația punctelor de penalizare

Totodată, MAI a anunțat recent că șoferii pot verifica dacă au permisul suspendat și care este situația punctelor de penalizare direct pe platforma hub.mai.gov.ro.

Conform informațiilor oferite de minister, începând cu 6 martie 2026, secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” a fost îmbunătățită. Acum permite vizualizarea stării dreptului de a conduce și a punctelor de penalizare aferente fiecărui permis de conducere.

Mai mult decât atât, Ministerul Afacerilor Interne propune introducerea conceptului de viteză medie și restricționarea accesului pe autostrăzi și drumuri expres pentru șoferii care dețin permis de conducere categoria B1. În prezent, legislația permite accesul pe aceste șosele rapide tuturor vehiculelor care circulă cu viteze peste 50 km/h.

