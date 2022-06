Rețeta perfectă de pizza a Mirelei Vaida. Ce ingrediente folosește prezentatoarea TV

Mirela Vaida a surprins pe toată lumea în momentul în care s-a decis că este momentul să pregătească pizza de casă pentru ea și familia sa. Află în continuare ce ingrediente a folosit vedeta pentru această rețetă uimitoare.

Nu mai este deloc un secret faptul că Mirela Vaida adoră să gătească pentru ea și pentru membrii familiei sale. Astfel, prezentatoarea TV urcă periodic pe contul său de YouTube diverse rețete pe care le pregătește alături de cei trei copii ai săi.

VEZI ȘI: PRĂJITURA „BĂTUTĂ CU BRÂNZĂ”. NUMELE BIZAR ŢI SE PARE RESPINGĂTOR? MAI GÂNDEŞTE-TE O DATĂ

Mirela Vaida pregătește pizza de casă

Videoclipurile postate de vedetă atât pe rețelele de socializare, cât și pe YouTube strâng mereu o mulțime de aprecieri din partea fanilor. De această dată, Mirela Vaida a optat pentru o rețetă clasică de pizza. Aceasta a folosit pentru blat 50 de grame de drojdie granulată, 1 kilogram de făină, 3 linguri de iaurt grecesc, câteva linguri de apă minerală și câteva linguri de lapte.

După ce a frământat bine aluatul împreună cu fiica sa cea mare, Mirela Vaida s-a asigurat că îl așează într-un castron potrivit pe care l-a acoperit. Urmează ca această cocă obținută să crească, în timp ce vedeta pregătește restul ingredientelor care se vor afla pe pizza. Potrivit spuselor prezentatoarei de la „Acces Direct”, aluatul ar trebui să stea la dospit în jur de 30 de minute.

„E aproape gata crescut aluatul, mă apuc să tai ingredientele. Eu am luam niște mozarella, cașcaval, am pus un pic de telemea sărată, ciuperci, am scos sâmburii din măsline, am niște șuncă și niște bacon, și ceapă multă. Mie îmi place ceapa. Bineînțeles, sosul de roșii pe care o să îl pun pe blat, și un pic de parmezan la final, sare și piper după gust”, a declarat Mirela Vaida în timp ce pregătea ingredientele în boluri mai mici.

CITEȘTE ȘI: REȚETA DE „OMLETĂ PERFECTĂ” A LUI JOSEPH HADAD. SECRETUL NEBĂNUIT AL JURATULUI „MASTERCHEF” DE LA PRO TV

La finalul celor 30 de minute, vedeta s-a asigurat că are masa curată și s-a apucat să întindă cu grijă aluatul de pizza. A tapetat cu grijă o tavă, a pus blatul în ea, iar apoi a adăugat sosul de roșii, precum și restul ingredientelor tăiate deja. După 35 de minute, pizza a fost numai bună de mâncat.