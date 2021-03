Cea mai bună rețetă de ciorbă a lui chef Cătălin Scărlătescu

Pentru mulți dintre români ciorba reprezintă unul din preparatele de care nu se pot lipsi. Fie că vorbim de ciorbă de pui, de perișoare, de burtă sau rădăuțeană, acest preparat este nelipsit de pe mesele românilor. Chef Cătălin Scărlătescu a venit în ajutorul tuturor și a dezvăluit câteva secrete pentru o ciorbă de senzație.

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai renumiți chefi din România. Este un iubitor de mâncare și un explorator al rețetelor și are de fiecare dată pregătit un as în mânecă pentru ca preparatele sale să fie cele mai delicioase. De la mâncăruri simple, până le cele mai complicate, cheful nu se dă înlături de la nimic. Iar atunci când vine vorba de ciorbă este un expert. (CITEȘTE ȘI: CE L-A DETERMINAT PE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU SĂ SLĂBEASCĂ? JURATUL DE LA „CHEFI LA CUȚITE” A DAT JOS 50 DE KILOGRAME.„ AM ÎNTINERIT CU VREO 30 DE ANI”)

Cătălin Scărlătescu, cea mai bună rețetă de ciorbă

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit unul dintre cele mai mare secrete în ceea ce privește prepararea unui ciorbe delicioase. Indiferent de rețeta pe care o urmezi, unul dintre ingredientele cele mai importante, căruia trebuie să îi acorzi atenție este apa. (VEZI ȘI: POVESTEA DE SUCCES A LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU! A ÎNCEPUT PE TIMPUL LUI CEAUȘESCU)

„Primul secret e cum îţi alegi apa cu care faci ciorba. Nu v-a trecut niciodată prin cap să lăsaţi apa din care facem ciorbă cel puţin 24 de ore să stea. De ce florarii pun tot timpul apă stătută la flori, pentru că mai zboară din clor. Şi pe urmă sunt multe alte secrete. Important e cum alegi ingredientele. Carnea se fierbe în funcţie de tipul de carne cumpărat şi aici trebuie să ştii să cumperi materia primă, iar eu sunt campion mondial la aşa ceva.”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu.