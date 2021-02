Ce l-a determinat pe Cătălin Scărlătescu să slăbească? Juratul de la „Chefi la cuțite” a dat jos 50 de kilograme.„ Am întinerit cu vreo 30 de ani”

Cătălin Scărlătescu a reușit o transformare spectaculoasă, a dat jos 50 de kilograme, iar acum se simte mai bine ca niciodată. Juratul de la „Chefi la Cuțite” a vorbit despre ce dietă a urmat și despre ce l-a determinat să se apuce serios de treabă.

Cătălin Scărlătescu a reușit să slăbească peste 50 de kilograme, în urmă cu trei ani, iar de atunci a abordat un stil de viață sănătos. Acesta a mărturisit că lucrul ce l-a determinat să se pună pe treabă a fost faptul că ajunsese să cântărească 120 de kilograme, iar analizele medicale ieșeau din ce în ce mai prost. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ÎNTR-O IPOSTAZĂ AȘA CUM NU L-AI MAI VĂZUT! JURATUL DE LA „CHEFI LA CUȚITE” PLIMBĂ CĂRUCIORUL COPILULUI)

Chef-ul a declarat că el a urmat o dietă bazată numai pe legume și fructe și a renunțat la toate obiceiurile nesănătoase, inclusiv la alcool și tutun. Acum, se simte mai bine ca niciodată și se bucură de rezultatele obținute.

„Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport.

Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete. Așa că nu prea e loc de rețete.”, a declarat Cătălin Scărlătescu, potrivit Vivia.ro.

Ce dietă a ținut Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că a avut ajutor cu dieta pe care a folosit-o și a apelat la un profesionist, care l-a monitorizat constant. Acesta a abordat o dietă bazată exclusiv pe legume și fructe, iar întreg procesul a durat aproximativ un an. (VEZI ȘI: CHEF CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, CONFESIUNI DESPRE NOUA PARTENERĂ DE VIAȚĂ: „NU DUC CEVA NESERIOS ÎN CASĂ”)

„Puneți pe grătar vinete, roșii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva.”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.