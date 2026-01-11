Acasă » Știri » Cântăreț în vârstă de 34 de ani, mort într-un accident aviatic oribil. Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp de la decolare

Cântăreț în vârstă de 34 de ani, mort într-un accident aviatic oribil. Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp de la decolare

De: Andreea Stăncescu 11/01/2026 | 20:37
Sursa foto: Freepik

Un cântăreț columbian a murit într-un tragic accident aviatic care a avut loc sâmbătă în Boyacá, Columbia, soldându-se cu șase victime. Avionul, de mici dimensiuni, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, transformându-se într-o bilă de foc, iar toate persoanele aflate la bord și-au pierdut viața. Aeronava urma să se îndrepte spre Medellin, dar tragedia s-a produs aproape imediat după ce a părăsit aeroportul din Paipa, Boyacá.

Un tragic accident aviatic a avut loc sâmbătă în Boyacá, Columbia, soldându-se cu moartea a șase persoane, printre care și un artist cunoscut. Avionul, de mici dimensiuni, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, transformându-se într-o bilă de foc, iar toate victimele și-au pierdut viața.

Printre victime se află Yeison Jimenez, un cântăreț columbian de 34 de ani, foarte apreciat în industria muzicii populare. Artistul tocmai susținuse un concert spectaculos în Bogota și se pregătea să ajungă la un alt eveniment în Medellin. În anul 2024, Jimenez a susținut trei spectacole grandioase pe Arena Movistar din capitala Columbiei, atrăgând câte 40.000 de fani la fiecare concert, potrivit ABC Los Angeles. Tragedia a șocat imediat comunitatea muzicală și fanii săi, care au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

“Nu mi-am imaginat niciodată că voi vedea un astfel de mesaj atât de curând. Totul este atât de dureros. Sincere condoleanțe familiei”, a scris unul dintre admiratori.

Sursa foto: Freepik

Imaginile de la locul prăbușirii arată cum avionul nu reușește să prindă altitudine, se răsucește și lovește solul, fiind cuprins instantaneu de flăcări. În ciuda eforturilor autorităților, nimeni nu a supraviețuit. În prezent, ancheta privind cauza exactă a prăbușirii este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele care au dus la acest dezastru.

Tragedia este cu atât mai cutremurătoare cu cât, în interviuri recente, Yeison Jimenez mărturisea că visa frecvent că ar putea muri într-un accident aviatic. Moartea sa reprezintă o pierdere uriașă pentru muzica columbiană și pentru milioanele de fani care l-au admirat de-a lungul carierei. Această pierdere subliniază fragilitatea vieții și impactul devastator al unui accident neașteptat.

