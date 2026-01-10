Acasă » Știri » Imaginile durerii la înmormântarea lui Matei. Tatăl lui, preotul Cozma, a privit neputincios cum familia și-a luat adio de la micuț

Imaginile durerii la înmormântarea lui Matei. Tatăl lui, preotul Cozma, a privit neputincios cum familia și-a luat adio de la micuț

De: Irina Vlad 10/01/2026 | 23:40
Imaginile durerii la înmormântarea lui Matei. Tatăl lui, preotul Cozma, a privit neputincios cum familia și-a luat adio de la micuț/ sursă foto: social media
Au fost o zi grea pentru familia preotului al cărui copil a murit în accidentul rutier produs în Vatra Dornei. Matei, băiatul de 14 ani, a fost condus pe ultimul drum, în timp ce doi dintre frații acestuia se luptă între viață și moarte. 

Întreaga comunitate din Vatra Dornei este în doliu. Nenorocirea prin care a trecut familia preotului Ioan Cozma a zguduit inimile celor care i-au cunoscut și apreciat. Reamintim că băiatul de 14 ani a murit după ce mașina condusă de mama sa a căzut în râul Bistrița.

Femeia a pierdut controlul volanului, într-o curbă, iar mașina a rupt balustrada de pe marginea drumului și a plonjat în râu. Impactul a fost atât de violent, încât copilul nu a mai avut nicio șansă, în ciuda mobilizării cadrelor medicale.

Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Matei

Matei a fost înmormântat sâmbătă, 10 ianuarie, la Mănăstirea Buciumeni, lângă Fălticeni. Slujba a fost oficiată de un sobor de peste 20 preoți, alături de familia îndurerată fiind o mulțime de săteni și necunoscuți impresionați de tragedie.

Preotul Cozma, tatăl lui Matei, nu s-a dezlipit de sicriul fiului său/ sursă foto: social media

Cu ultimele puteri, părintele Cozma le-a mărturisit celor prezenți că – în ciuda încercărilor grele prin care trece – nu și-a pierdut credința în Dumnezeu. Tatăl băiatului a fost singurul care i-a stat la căpătâi și nu s-a dezlipit nicio secundă de sicriul fiului său.

Mama lui Matei și frații lui au lipsit de la înmormântare, fiind încă internați în stare gravă. Doi dintre copiii rămași în viață (de 3 și 8 ani) sunt în stare stabilă, însă frații lor de 17 și un an se luptă între viață și moarte. De asemenea, mama lui Matei a suferit o intervenție chirurgicală, însă medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de recuperare.

