Elle Simone Scott, bucătar-șef devenită personalitate de televiziune, producătoare culinară și susținătoare a incluziunii sociale, cunoscută mai ales pentru aparițiile din emisiunea America’s Test Kitchen de pe PBS, a murit miercuri din cauza cancerului ovarian.

Scott avea numai 49 de ani și a devenit cunoscută publicului larg mai ales în urma emisiunii America’s Test Kitchen, dar și datorită activismului social, scrie Forbes.

Născută LaShawnda Sherise Simone Scott pe 28 noiembrie 1976, la Detroit, Scott și-a început viața profesională ca asistentă socială înainte de a se orienta către lumea culinară. S-a recalificat ca bucătar-șef la Norwegian Cruise Lines, apoi s-a mutat la New York City pentru a urma o școală culinară. Scott a intrat ulterior în televiziune la Food Network, unde a ajutat la pregătirea mâncării pentru segmente și producții difuzate în direct.

Această muncă i-a deschis ușa către oportunități de producție, conducând-o în cele din urmă la America’s Test Kitchen, unde a devenit o prezență familiară pentru telespectatori și o voce respectată în spațiul media culinar. În cele din urmă, a lucrat în producție culinară pentru Cook’s Country de pe PBS și în diverse proiecte la Food Network, Cooking Channel și Bravo.

A murit Elle Simone Scott

Descriind-o drept „una dintre cele mai strălucitoare vedete ale organizației”, Dan Souza, director de conținut al „America’s Test Kitchen”, a confirmat joi într-un comunicat că Scott a murit luni, după o lungă luptă cu cancerul ovarian. Vestea a fost anunțată pentru prima dată miercuri, pe Instagram.

„Scott a adus căldură și un spirit vibrant în tot ceea ce a făcut. Prietenii și colegii își vor aminti de ea pentru capacitatea sa de a crea o comunitate în jurul ei și de a oferi oportunități altora, atât în ​​interiorul, cât și în afara muncii… Moștenirea ei va dăinui la America’s Test Kitchen și în casele și inimile milioanelor de bucătari amatori ale căror vieți le-a atins”, a spus Souza.

Într-un omagiu postat pe Instagram, prietena și colega sa la emisiunea TV, Carla Hall, a lăudat-o pe Scott pentru că a fost „o forță” și „un pionier”.

„La America’s Test Kitchen, Elle a ajutat la deschiderea unor uși care fuseseră mult timp închise, devenind una dintre primele femei de culoare pe care publicul le-a văzut în bucătăria de testare și făcând acest lucru cu grație, autoritate și bucurie. Vocea ei a contat. Munca ei a contat. Ea a contat”, a scris Hall.

Potrivit WBUR, Scott, care locuia în Boston, s-a orientat către o carieră în domeniul alimentar în 2008, după ce și-a pierdut casa, mașina și locul de muncă de asistentă socială în timpul crizei economice.

