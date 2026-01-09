Bradley Cooper rupe tăcerea. Actorul vorbește pentru prima dată despre zvonurile legate de operațiile sale estetice

Bradley Cooper a abordat speculațiile legate de înfățișarea sa și de faptul că ar fi putut apela la chirurgia plastică, recunoscând că oamenii i-au complimentat aspectul fizic în ultima vreme.

Actorul a declarat, într-un podcast, că este conștient de zvonuri și că în ultima perioadă multe persoane au venit la el și i-au spus că arată foarte bine. El a făcut acest comentariu după ce prezentatorul podcastului, Will Arnett, a menționat că a fost întrebat în mai multe rânduri dacă ar putea să vorbească despre ceva legat de Cooper care este necunoscut publicului larg, scrie Page Six.

„Am spus: «Ei bine, sunt multe». Toată lumea crede că Bradley a făcut operații estetice. M-a enervat pentru că oamenii spun asta tot timpul și mi se pare că e un lucru atât de amuzant. Toată lumea crede că știe. Știi și tu, sunt sigur că ai citit prostiile alea”, a spus Arnett.

Participanții la podcast au spus în unanimitate că Bradley nu a suferit nicio intervenție chirurgicală, iar actorul nu i-a contrazis.

Bradley Cooper știe despre zvonurile potrivit cărora ar fi făcut operații estetice

Cooper a trecut anterior printr-o transformare remarcabilă pentru rolul compozitorului Leonard Bernstein în filmul „Maestro” din 2023.

Actorul din „Hangover”, în vârstă de 51 de ani, care are o fiică, Lea De Seine, în vârstă de 8 ani, cu fosta iubită, Irina Shayk, a stârnit zvonuri despre o intervenție chirurgicală la sfârșitul anului 2025. Utilizatorii de pe rețelele de socializare au remarcat la acea vreme o schimbare semnificativă în aspectul lui Cooper.

„Femeile primesc multe comentarii urâte de la oameni de fiecare dată când fac operații estetice, dar cum de nu l-am adus în discuție pe Bradley Cooper?”, a scris o persoană pe X în decembrie, alături de o fotografie a actorului. O alta a deplâns într-o postare pe rețelele de socializare că actorul „nici măcar nu mai arată ca aceeași persoană!” „Probabil e o dublură. Nu poate fi el”, a speculat o a treia persoană.

CITEȘTE ȘI:

Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale

Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună înainte de Crăciun! Au fost surprinși la cumpărături

Actrița care arată ca la 20 de ani, deși are aproape 40. Care este secretul celei mai frumoase femei a anului 2025