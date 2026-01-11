Orașul din România care se depopulează masiv. Tinerii pleacă fără să se uite în spate

Statisticile indică faptul că până în 2040, aproximativ 20% dintre orașele mici din România riscă să rămână fără oameni activi, fără economie și perspectivă. Care este orașul din țară care se depopulează masiv. Tinerii pleacă fără să se uite în spate.

Depopularea localităților și comunelor este una dintre cele mai îngrijorătoare probleme din ultimii 20 de ani. Tot mai mulți tineri aleg să plece din orașele îmbătrânite spre orașele/județele cele în care găsesc alte perspective și posibilități de muncă și evoluție. De asemenea, mulți dintre ei aleg să plece definitiv din țară.

Unele sate, comune și județe rămân locuite de comunități îmbătrânite sau părăsite, devenint astfel, încet, dar sigur, „localități-fantomă”. Conform datelor oficiale, în ultimii 20 de ani, România a pierdut peste 2,5 milioane de locuitori.

Orașul din România care riscă să dispară de pe hartă

Turnu Măgurele este unul dintre cele mai izolate orașe din punct de vedere al fluxului de economie și al infrastructurii. Populația tânără de aici a plecat în alte orașe sau în afara țării, astfel că în ziua de azi, orașul funcționează ca un capăt de linie, dependent de transferuri publice.

Înainte de 1989, Turnu Măgurele era considerat un „aspirator” pentru localitățile rurale învecinate, datorită interprinderilor cu peste 10.000 de angajați, printre care combinatului chimic și fabrica de conserve. Odată cu trecerea anilor, orașul s-a depopulat masiv, a pierdut forța de muncă, servicii, în urmă rămânând un număr tot mai mic de locuitori activi.

Câmpulung este un alt oraș care riscă să dispară de pe harta României. Falimentul uzinei ARO, în 2006, a fost momentul de cotitură pentru oraș, fiind începutul declinului unui oraș istoric. An de an, orașul îmbătrânește, iar motorul economic slăbește.

Câmpulung Muscel a fost unul dintre sutele de orașe puternic industrializate ale României comuniste. Uzina producătoare de automobile ARO, combinatul de ciment și combinatul de fire și fibre sintetice susțineau economia orașului și forța de muncă. Doar uzina ARO avea la un moment dat aproape 15.000 de angajați.

