De: Adrian Vâlceanu 11/01/2026 | 23:00
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full" încă din ianuarie
Anda Adam, 45 de ani, a început deja să-și bifeze rezoluțiile de Anul Nou. CANCAN.RO a reușit să o identifice pe traseu spre o clinică, deși purta o pereche de ochelari aproape la fel de mari ca pantofii. Despre ce clinică e vorba și ce rol aveau ochelarii veți afla mai jos.

Anda Adam nu lasă pe mai târziu intervențiile strict necesare. Cântăreața și-a băgat propria persoană în service, pentru niște reparații de rutină, adică s-a dus la o clinică de estetică, de unde a ieșit cu o facturică destul de măricică, indiciu că a fost revizie din aceea mare.

Îndrăgita cântăreață nu se teme să iasă cu mașina pe zăpadă. Și nu orice mașină, ci una electrică, un BMW i8 de culoare aurie, cu detalii albastre și uși din acelea tip ”foarfecă”. Din fericire Anda a parcat destul de departe de clădire, așa că ușile n-au forfecat deloc tencuiala.

Anda Adam a început anul cu „îmbunătățiri”

Anda Adam e super simpatică în aceste imagini. Are un moț de japonez, deci e foarte posibil să se fi uitat și ea la noul serial Shogun. Iar părul e tot ca-n filme. Mai precis un blond platinat, ca-n filmele lui Hitchcock. Din fericire pe Anda n-o atacă niciun stol de păsări turbate în drumul ei spre apoteoza estetică facială.

Anda Adam a „bifat” primele intervenții estetice în 2026

Nu știm dacă sărbătorile au fost cu aport caloric semnificativ în cazul Andei, pentru că poartă o geacă foarte pufoasă, roz și cu multe perle pe mâneci, care ne amintește de ținutele marelui cântăreț Liberace, un delincvent al fashionului și mai flamboaiant decât însuși Elvis Presley. Pe Anda Adam o asemenea geacă e totuși mai firească, ea măcar e femeie și e normal să aibă perle pe ea, plus guler de blăniță care îi mângâie obrajii posibil chinuiți prin clinică. Tot roz sunt și unghiile și buzele Andei, care s-a dat cu un gloss, ceea ce le recomandăm tuturor celor care ies pe gerul acesta.

Iar pantalonii de flanelă sunt și ei la fel de opaci, nu permit ochiului curios să atenteze la formele Andei Adam, care probabil nici n-ar fi stânjenită, din moment ce odinioară poza în Playboy.

Elefantul nu era în cameră, era în BMW

Dar să discutăm despre elefantul din BMW. Mai precis pantofii Andei Adam. Ei sunt atât de colosali, că sunt ceea ce am putea numi primii adidași de zăpadă, care i-ar impresiona chiar și pe băieții de la Salvamont, dacă i-ar vedea în picioarele unui turist rătăcit prin nămeți. Sunt atât de mari că dacă Anda și-ar trage câte o pungă de plastic peste ei nici n-ar avea nevoie de schiuri.

Singura chestie posibil mai măreață la ținuta Andei ar fi ochelarii. Ei amintesc de perioada târzie a lui Vadim Tudor și acoperă jumătate de față. Desigur, nu vom fi indiscreți să speculăm ce intervenții și-a făcut Anda Adam pe început de an, dar știți cum se spune: dacă sunt acolo, ochelarii probabil au un rol.

×