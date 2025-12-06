Acasă » Exclusiv » Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea provocare

Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea provocare

06/12/2025
Anda Adam și Joseph Adam au trăit experiența vieții lor pe Drumul Eroilor, în Asia Express. Deși au făcut foamea și au avut parte de tot soiul de provocări, care i-au scos din zona de confort și le-au testat limitele, se pare că sunt în cărți și pentru un alt format. În interviul erxclusiv acorsdat pentru CANCAN.RO, artista ne-a spus că au existat discuții chiar înainte de Asia, care probabil se vor finaliza în 2026.  Și tot la anul, Anda și soțul au în plan propriul film. Însă până atunci cântăreața are nevoie de o vacanță, iar soțul a reținut aspectele importante dorite de jumătatea sa.

Anda Adam și Jopeph Adam au fost prezenți la premiera de gală a filmului Crăciun cu Ramon, fiindu-le alături lui Pavel Bartoș și lui Jesus del Cerro. Povestea de Crăciun plină de umor pentru întreaga familie intră în cinematografe din 5 decembrie.

Anda Adam: “N-am avut multe propuneri pe zona aceasta, dar las porțiile deschise”

CANCAN.RO: Ce faceți? Ne vedem la premiera unui film românesc.

Anda Adam: Ce bine!

Joseph Adam: Ce bine, da. Încă o dată am venit să vedem și noi pe fostul director de la filmul Miami Beach 2, pe Jesus și, evident, pe Bartoș.

Anda Adam: Felicitări, Jesus! Felicitări Pavel Bartoș, pentru inițiativa cu acest film foarte frumos, la care să ne uităm și noi de sărbători împreună cu familia. Pentru că de ce doar Home alone în fiecare an? Putem să avem și noi Home Alone-ul nostru românesc!

Joseph Adam: Da, cred că e primul film românesc pe tema asta de Crăciun.

Anda Adam: Și foarte frumos. Super!

Anda Adam și soțul alături de Jesus del Cerro la premiera filmului Crăciun cu Ramon

CANCAN.RO: Pe tine te tentează să joci într-un film? Soțul deja are experiență.

Anda Adam: Da, mă tentează, evident, să joc într-un film, dar cred că pentru că sunt destul de nișată pe zona mea artistică cu muzica, sunt mai greu de introdus într-un rol. Așa că n-am avut multe propuneri pe zona aceasta, dar eu las porțiile deschise. Aștept cât mai multe propuneri.

Joseph Adam: Dacă n-are propuneri, a trebuit eu să îi propun și ce nu spune, că noi o să facem filmul nostru. Unde vom fi noi protagoniștii.

Anda Adam: Acolo nu trebuie să merg la casting. (n.r. râde)

Joseph Adam: Să Înceapă și ea să se lanseze în acest domeniu.

Anda Adam: Da, e o zonă care ia din ce în ce mai multă amploare și noi avem un proiect foarte drăguț despre care o să vă dăm mai multe detalii atunci când va fi momentul.

Anda Adam: “Cât despre Power Couple discuțiile au fost în direcție oricum înainte de Asia Express”

CANCAN.RO: Cum a fost anul ăsta pentru voi?

Anda Adam: Un an aglomerat.

Joseph Adam: Un an înfometat, evident dacă am fost la Asia  Express. Sperăm că în 2026 să nu mai avem astfel de evenimente.

Anda Adam: Dacă mă întrebi ce vreau de Crăciun, îți spun: vreau un pat să dorm. Sunt foarte epuizată și foarte obosită în acest sfârșit de an. Și îmi doresc foarte tare să apuc să dorm, să am măcar două săptămâni în care îmi doresc să nu fac nimic. Să nu-mi sune telefonul, să nu am nimic de făcut. Am nevoie de recuperare intensă. Deci îmi trebuie o terapie intensivă cu somn la bază, mâncărică bună, soț lângă mine și un pătuț călduros. Deci, ai notat?

Joseph Adam: Da, mai ales telefonul. Mi-a plăcut cel mai mult cu telefonul. Cred că plecăm în vacanță și o să-l lăsăm acasă. Atunci să fie sigur.

Anda Adam: Bine, nu mă supăr. E ok. Doar să nu ne pierdem unul de altul, că nu puteți ne mai găsi.

CANCAN.RO: După experiența asta nu vă mai tentează un alt reality show? De exemplu un Power couple? Sau v-a ajuns Asia Express?

Anda Adam: Păi nu, că noi suntem destul de puternici, așa nu prea spunem noi nu provocărilor. Cât despre Power Couple discuțiile au fost în direcție oricum înainte de Asia Express. Pentru că noi ne bucurăm că oamenii ne percep așa, ca un cuplu puternic. Pentru că ăsta e numele emisiunii, de fapt. Dar nu putem să vă spunem ceva foarte concret acum. Vedem în anul ce vine.

CANCAN.RO: De ce ați ales Asia și nu Power Couple, dacă ați avut această opțiune?

Anda Adam: Păi nu erau în aceeași perioadă oricum. Adică Power Couple trecuse deja, pentru că se filmează când încă e cald afară. Pe când în Asia noi am plecat în luna februarie. Deci nu se suprapuneau oricum ca proiecte. Dar dacă tot ai întrebat, am vrut să îți răspund că n-a fost un subiect care nu a fost atins. Vom vedea.

