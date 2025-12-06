FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri uluitoare în telefonul criminalului din Mureș

Cazul lui Emil Gânj, individul din Mureș urmărit de aproape patru luni pe teritoriul Europei, a depășit granițele unei investigații locale. Autoritățile americane, prin intermediul FBI, au fost solicitate oficial să intervină în dosarul privind uciderea tinerei Anda, după ce procurorii români au cerut sprijin tehnic specializat.

Avocatul Adrian Cuculis, reprezentantul familiei victimei, a confirmat implicarea agenților americani. Potrivit acestuia, rolul FBI a fost crucial pentru accesarea datelor din telefonul distrus al lui Gânj, dispozitiv considerat esențial pentru probatoriul aflat la dosar.

Probele digitale schimbă ancheta

Conform explicațiilor oferite de avocat, în cadrul Parchetului General din România funcționează un birou creat printr-un parteneriat strategic cu procurorii americani. Prin acest canal oficial, statul român a cerut sprijinul FBI pentru a recupera informații inaccesibile tehnicienilor locali.

Adrian Cuculis a detaliat modul în care s-a realizat colaborarea:

„În Parchetul General din România există un Birou al unor procurori cu parteneriatul strategic al americanilor, deci avem un birou de procurori americani la noi în Parchetul General. Din câte am înțeles, FBI este cel care ar fi interveni la solicitarea autorităților din România, pentru a scoate informațiile din telefonul distrus și găsit al lui Gânj, unde au fost descoperite niște videoclipuri absolut odioase și înfiorăroare cu privire la abuzurile săvârșite împotriva Andei, respectiv violuri, bătăi. Prin intermediul acestui parteneriat, FBI ne-a ajutat și a scos niște informații pe care ai noștri nu le-au putut scoate, neavând probabil tehnica necesară. Ei au mai intervenit și în cazul lui Gheorghe Dincă, fetelor răpite de la Caracal. Acolo intervenția lor a fost pe profil, experți psihologi și profiler care se pricepeau la comportamentul simulat.”

Declarația avocatului dezvăluie pentru prima dată amploarea internațională a investigației și implicarea directă a unor structuri americane în analiza probelor. Telefonul recuperat, deși distrus intenționat, a devenit element central al anchetei. Pe dispozitiv ar fi fost identificate imagini și înregistrări video care surprind abuzuri grave asupra victimei.

Specialiștii FBI au reușit să extragă fișierele din memoria internă a telefonului, utilizând tehnologii avansate indisponibile autorităților române. Aceste materiale au fost introduse în dosarul de omor calificat, instrumentat în lipsa inculpatului.

Parteneriatul România–SUA devine vital

Precedentele colaborări dintre România și FBI confirmă importanța acestui parteneriat. Cel mai cunoscut exemplu rămâne cazul Caracal, unde profilerii americani au analizat comportamente infracționale complexe. În dosarul lui Emil Gânj, sprijinul este însă strict tehnic, axat pe recuperarea datelor digitale.

Intervenția FBI subliniază faptul că dosarul Gânj nu mai este o simplă anchetă locală, ci una cu ramificații internaționale, în care cooperarea România–SUA devine esențială.

În timp ce probele sunt analizate, Emil Gânj rămâne de negăsit. Europol l-a inclus pe lista celor mai căutați infractori din Europa, însă fugarul continuă să fie un mister. Între timp, familia Andei locuiește într-un spațiu protejat de statul român, sub supraveghere permanentă, temându-se că acesta ar putea încerca să se apropie de ei.

Emil Gânj, suspectat de alte două morți?! Poliția din Miheșu de Câmpie este convinsă că e ajutat: „Doarme în pat”