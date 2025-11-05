Acasă » Știri » Cum arată casa în care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Criminalul este de negăsit de patru luni

Cum arată casa în care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Criminalul este de negăsit de patru luni

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 13:55
Cum arată casa în care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Criminalul este de negăsit de patru luni
FOTO: Poliția Română

Crima din Mureș a șocat o țară întreagă. Emil Gânj își omora fosta iubită, pe Anda, în urmă luna iulie a acestui an. După ce a comis fapta cu sânge rece, criminalul i-a incendiat locuința tinerei de 23 de ani. Cum arată cum imobilul? Vezi în articol!

Acest caz a stârnit revoltă în toată țara. Anda a încercat de mai multe ori să scape de bărbat, dar nu a reușit. Individul este dat în urmărire în aceste momente și este de negăsit de la momentul producerii faptei.

Cum arată casa în care Emil Gânj a ucis-o pe Anda

Cei doi aveau împreună un trecut plin de incidente. După ce a încercat să scape de el, în luna februarie, individul a răpit-o și bătut-o. Atunci, Anda a reușit să scape de el. Din păcate, în vară, el și-a dus planul la capăt.

Moartea Andei a lăsat în urmă un copil de 6 ani și o familie îndurerată. În luna iulie, Emil Gânj a intrat în locuința Andei cu un topor și a atacat-o, după care a incendiat locuința. Cu ceva timp înainte de crima șocantă, tânăra în vârstă de 23 de ani a încercat să apeleze la autorități pentru a scăpa de el, dar nu a reușit.

În casă este acum doar un morman de cenușă. Nu a mai rămas nimic din locul pe care Anda și familia ei îl numeau cândva „acasă”.

Sursă foto: Captură Video

„Sunt nopți, zile, când nu pot să dorm, nu pot să îmi imaginez că e adevărat. Mă întreabă de mami (n.r. fiul Andei). I-am spus că mami o să se întoarcă cândva și el să fie cuminte. Sunt zile când spune că vreau și eu să mor, m-am săturat să mai trăiesc.”, a spus mama Andei.

CITEȘTE ȘI:

Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului că este dat în urmărire internațională

Ce se întâmplă la tribunal în numele lui Emil Gânj, criminalul ascuns de peste 3 luni! Poliția Română nu știe dacă mai este în țară sau nu

