Cum arată casa în care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Criminalul este de negăsit de patru luni

Crima din Mureș a șocat o țară întreagă. Emil Gânj își omora fosta iubită, pe Anda, în urmă luna iulie a acestui an. După ce a comis fapta cu sânge rece, criminalul i-a incendiat locuința tinerei de 23 de ani. Cum arată cum imobilul? Vezi în articol!

Acest caz a stârnit revoltă în toată țara. Anda a încercat de mai multe ori să scape de bărbat, dar nu a reușit. Individul este dat în urmărire în aceste momente și este de negăsit de la momentul producerii faptei.

Cum arată casa în care Emil Gânj a ucis-o pe Anda

Cei doi aveau împreună un trecut plin de incidente. După ce a încercat să scape de el, în luna februarie, individul a răpit-o și bătut-o. Atunci, Anda a reușit să scape de el. Din păcate, în vară, el și-a dus planul la capăt.

Moartea Andei a lăsat în urmă un copil de 6 ani și o familie îndurerată. În luna iulie, Emil Gânj a intrat în locuința Andei cu un topor și a atacat-o, după care a incendiat locuința. Cu ceva timp înainte de crima șocantă, tânăra în vârstă de 23 de ani a încercat să apeleze la autorități pentru a scăpa de el, dar nu a reușit.

În casă este acum doar un morman de cenușă. Nu a mai rămas nimic din locul pe care Anda și familia ei îl numeau cândva „acasă”.

„Sunt nopți, zile, când nu pot să dorm, nu pot să îmi imaginez că e adevărat. Mă întreabă de mami (n.r. fiul Andei). I-am spus că mami o să se întoarcă cândva și el să fie cuminte. Sunt zile când spune că vreau și eu să mor, m-am săturat să mai trăiesc.”, a spus mama Andei.

