Acasă » Știri » Ce se întâmplă la tribunal în numele lui Emil Gânj, criminalul ascuns de peste 3 luni! Poliția Română nu știe dacă mai este în țară sau nu

Ce se întâmplă la tribunal în numele lui Emil Gânj, criminalul ascuns de peste 3 luni! Poliția Română nu știe dacă mai este în țară sau nu

De: Alina Drăgan 29/10/2025 | 12:35
Ce se întâmplă la tribunal în numele lui Emil Gânj, criminalul ascuns de peste 3 luni! Poliția Română nu știe dacă mai este în țară sau nu
Ce face Emil Gânj din ascunzătoare /Foto: Social media

O nouă situație halucinantă a apărut în cazul lui Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis și incendiat concubina. Acesta este de negăsit de luni de zile, este căutat de Europol, dar se pare că luptă cu legea din ascunzătoare. Emil Gânj a contestat mandatul de arestare emis de Parchetul Mureș. Cum a fost posibil?

De mai bine de trei luni, Emil Gânj este căutat de autorități. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare, însă oamenii legii nu reușesc să îi dea de urmă. În ultimul timp s-a vehiculat chiar ideea că bărbatul ar fi reușit să părăsească România.

Ce face Emil Gânj din ascunzătoare

Ei bine, se pare că, deși este căutat peste tot, Emil Gânj a „reapărut” la Curtea de Apel Târgu Mureș. Bărbatul a formulat o contestație împotriva deciziei magistraților de admitere a propunerii de arestare preventivă. Numele lui Emil Gânj apare într-o minută a Curții de Apel Târgu Mureș prin care magistrații au respins contestația acestuia.

„În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 204 Cod procedură penală respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Gânj Emil (cu datele personale) împotriva încheierii penale nr. 48/DL din data de 15 iulie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş, în dosarul nr. 4143/102/2025. Menţine încheierea penală atacată”, se arată în decizia Curții de Apel Târgu Mureș.

ALERTĂ după decizia SUA de retragere a soldaților din România! „Suntem ca în 1940...”
ALERTĂ după decizia SUA de retragere a soldaților din România! „Suntem ca în...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cum a fost posibil ca Emil Gânj să conteste mandatul de arestare?

Potrivit legislației în vigoare, contestația se poate face de procuror, inculpat, persoană vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente. Chiar și în cazul persoanelor dispărute, cum este Emil Gânj, inculpatului trebuie să i se asigure dreptul la apărare prin desemnarea unui avocat din oficiu. Acesta este numit de organul judiciar pentru fiecare fază procesuală distinctă.

Așadar, în prezent, Emil Gânj nu are un avocat angajat, el fiind reprezentat de un apărător din oficiu. Ei bine, acest avocat ar fi formulat contestația la decizia de admitere a arestării. Avocatul face parte din Baroul Mureș și îl va prezenta pe criminal.

Discuția uluitoare dintre tatăl Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj, și un operator 112. Conversația a fost înregistrată!

Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă anchetatorii pe victimă, cu puțin timp înainte de crimă

Tags:
Iți recomandăm
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Știri
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori notificările
Știri
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori notificările
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte de Crăciun: Cine își permite
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă
Adevarul
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea...
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Parteneri
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic,...
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte de Crăciun: Cine își permite
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte de Crăciun:...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Antonia (a lui Alex Velea) tună și fulgeră! Internauții i-au atins un punct sensibil și n-a mai ...
Antonia (a lui Alex Velea) tună și fulgeră! Internauții i-au atins un punct sensibil și n-a mai ținut cont de nimic: “Pentru a suta oară…”
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori ...
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori notificările
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
Revedere emoționantă după explozia din Rahova! Cum arată pisica salvată din catastrofă. A fost ...
Revedere emoționantă după explozia din Rahova! Cum arată pisica salvată din catastrofă. A fost reunită cu familia ei
„Mama telenovelelor românești” nu o iartă nici măcar pe fiica adoptivă! Cristina Ciobănașu ...
„Mama telenovelelor românești” nu o iartă nici măcar pe fiica adoptivă! Cristina Ciobănașu recunoaște că o “încasează” acasă: „Dacă nu mă adun și nu dau tot ce am…”
Vezi toate știrile
×