Ce se întâmplă la tribunal în numele lui Emil Gânj, criminalul ascuns de peste 3 luni! Poliția Română nu știe dacă mai este în țară sau nu

O nouă situație halucinantă a apărut în cazul lui Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis și incendiat concubina. Acesta este de negăsit de luni de zile, este căutat de Europol, dar se pare că luptă cu legea din ascunzătoare. Emil Gânj a contestat mandatul de arestare emis de Parchetul Mureș. Cum a fost posibil?

De mai bine de trei luni, Emil Gânj este căutat de autorități. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare, însă oamenii legii nu reușesc să îi dea de urmă. În ultimul timp s-a vehiculat chiar ideea că bărbatul ar fi reușit să părăsească România.

Ce face Emil Gânj din ascunzătoare

Ei bine, se pare că, deși este căutat peste tot, Emil Gânj a „reapărut” la Curtea de Apel Târgu Mureș. Bărbatul a formulat o contestație împotriva deciziei magistraților de admitere a propunerii de arestare preventivă. Numele lui Emil Gânj apare într-o minută a Curții de Apel Târgu Mureș prin care magistrații au respins contestația acestuia.

„În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 204 Cod procedură penală respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Gânj Emil (cu datele personale) împotriva încheierii penale nr. 48/DL din data de 15 iulie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş, în dosarul nr. 4143/102/2025. Menţine încheierea penală atacată”, se arată în decizia Curții de Apel Târgu Mureș.

Cum a fost posibil ca Emil Gânj să conteste mandatul de arestare?

Potrivit legislației în vigoare, contestația se poate face de procuror, inculpat, persoană vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente. Chiar și în cazul persoanelor dispărute, cum este Emil Gânj, inculpatului trebuie să i se asigure dreptul la apărare prin desemnarea unui avocat din oficiu. Acesta este numit de organul judiciar pentru fiecare fază procesuală distinctă.

Așadar, în prezent, Emil Gânj nu are un avocat angajat, el fiind reprezentat de un apărător din oficiu. Ei bine, acest avocat ar fi formulat contestația la decizia de admitere a arestării. Avocatul face parte din Baroul Mureș și îl va prezenta pe criminal.

