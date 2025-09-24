Discuția uluitoare dintre tatăl Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj, și un operator 112. Conversația a fost înregistrată!

Au ieșit la iveală detalii șocante în legătură cu ancheta crimei din Mureș, unde tânăra Anda a fost ucisă cu brutalitate și apoi incendiată în propria locuință. Potrivit informațiilor, tatăl ei a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și proteja copilul de Emil Gânj, individul care îi punea viața în pericol. Ceea ce s-a descoperit în urma discuțiilor purtate între familie și polițiști este cutremurător.

Rudele fetei știau prin ce calvar trecea Anda și au tras numeroase semnale de alarmă către autorități, sperând că vor primi ajutor. Într-adevăr, după ce Emil Gânj a fost catalogat drept un om periculos, polițiștii au început să o supravegheze pe tânără chiar la ușa casei sale.

Drama fetei începuse cu mult timp înainte. În februarie, la câteva luni înainte de crimă, Anda fusese răpită și agresată de același bărbat, reușind cu greu să scape și să depună plângere la poliție. Totuși, ancheta deschisă de autorități ridică multe semne de întrebare, întrucât există suspiciuni că polițiștii ar fi încercat să o facă pe tânără să renunțe la acuzații.

Dialogul dintre tatăl Andei și un polițist

Tatăl fetei, profund revoltat, a cerut explicații și a purtat o discuție cu un polițist, convins că fiica lui era presată să-și retragă declarațiile. Acest dialog, publicat ulterior de recorder.ro, este grăitor pentru modul în care a fost tratată situația.

Tatăl Andei: – Bună ziua. Sunt Gyurca Tiberiu din Miheșu de Câmpie, tatăl Andei Maria, care a fost dispărută. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de Poliție Sărmașu de Câmpie și este hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii să spună obligatoriu că n-a fost răpită. Nu aduc o acuzare, dar asta am primit de la fiica mea. L-a sunat pe concuvinul ei și a spus că este împinsă încolo, trasă încoace să recunoască că nu a fost răpită.

Polițist: – Asta reclamați colegii în instață dacă au făcut așa ceva sau dacă considerați că au făcut așa ceva, da? Fiica dumneavoastră poate să se adreseze instanței de judecată și să reclame colegii mei, da?

Tatăl Andei: – Găsim o fată, după ce o răpești… după ce că e și un pic cu traumele pe care le are…

Polițist: – Am înțeles, dar dumneavoastră nu știți exact ce e acolo că nu aveți cum să știți

Tatăl Andei: – Mi-a spus: un domn m-a prins, mă împinge, unul mă trage să recunosc că n-am fost răpită, că are martori. Că minte, adică să spună că e minciună că a fost răpită.

Polițist: – Domnule, ascultați-mă. Eu o să sesizez ceea ce reclamați dumneavoastră. Dacă nu se confirmă ceea ce reclamați dumneavoastră, amenda e 4.000 lei, da? Și pe urmă vă adresați instanței sau ea să se adreseze instanței de judecată.

Tatăl Andei: – Eu cu fiica mea împreună. Ne asumăm, dacă asta este. Am și martori la ce oră a fost răpită și nu e minciună.

