Acasă » Știri » Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă anchetatorii pe victimă, cu puțin timp înainte de crimă

Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă anchetatorii pe victimă, cu puțin timp înainte de crimă

De: Denisa Iordache 23/09/2025 | 18:37
Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă anchetatorii pe victimă, cu puțin timp înainte de crimă
Emil Ganj este de negăsit / FOTO: Poliția Română

Cazul care a cutremurat o țară întreagă capătă noi dimensiuni. Detalii șocante au ieșit la iveală despre Anda, tânăra ucisă de Emil Gânj, criminalul care este dat în urmărire de aproape trei luni. Ce ar fi pus-o oamenii legii pe femeie să facă chiar înainte să fie ucisă cu sânge rece? Află în rândurile de mai jos!

Emil Gânj este acuzat de comiterea unor infracțiuni extrem de grave: omor, distrugere prin incendiere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție. Potrivit anchetatorilor, după ce a ucis-o pe Anda, fosta lui iubită în vârstă de doar 23 de ani, acesta i-a incendiat trupul neînsuflețit și a fugit din județul Mureș.

Detalii halucinante despre cazul Emil Gânj

După aproape trei luni de când este căutat de autoritățile române, detalii noi au ieșit la iveală. Recorder a publicat o conversație telefonică dintre tatăl victimei și un operator 112 care dă peste cap ancheta și demonstrează modul greșit în care oamenii legii au gestionat situația Andei, înainte ca ea să fie ucisă.

Conversația a avut loc în luna februarie, cu doar câteva luni înainte ca tânăra să își piardă viața. Atunci, tatăl ei a contactat numărul unic de urgență 112 și a acuzat polițiștii din Sărmașu de Câmpie de faptul că ar fi încercat să mușamalizeze răpirea Andei. Mai exact, acesteia i s-ar fi cerut să pretindă că nu a fost răpită în timp ce situația nu stătea deloc așa.

Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...

„Sunt tatăl Andei Maria, care a fost dispărută. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de poliție Sărmașu și e hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii, să zică obligatoriu că nu a fost răpită.”

Mai apoi, operatorul 112 a informat familia de faptul că Anda are posibilitatea de a depune plângere în instanță și i-a avertizat că dacă acuzațiile nu se adeveresc vor putea fi sancționați cu o amendă ce ar putea ajunge și la 4.000 de lei.

În replică, tatăl Andei și-a dorit să continue demersul și a declarat că își asumă tot ce ar putea urma.

„Ne asumăm eu cu fiica mea, ne asumăm dacă asta este suma.”

Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar, după crima comisă de Emil Gânj. Individul este în continuare urmărit de autorități.

CITEȘTE ȘI:

Cum ar putea Emil Gânj să fenteze Poliția Română. Chipul lui este de nerecunoscut dacă își schimbă look-ul FOTO

Emil Gânj, suspectat de alte două morți?! Poliția din Miheșu de Câmpie este convinsă că e ajutat: „Doarme în pat”

Tags:
Iți recomandăm
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet
Știri
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet
Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”
Știri
Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida...
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
Gandul.ro
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de...
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de...
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de...
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Click.ro
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un...
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
Digi 24
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un...
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici...
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Andra Volos și Lele aveau nunta programată, dar au amânat-o. Cei doi au anunțat motivul pe Instagram
kanald.ro
Andra Volos și Lele aveau nunta programată, dar au amânat-o. Cei doi au anunțat motivul...
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu...
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Cât câştigă un srilankez în România:
observatornews.ro
Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
VIDEO Premieră militară: două avioane Be-12 rusești, scoase din joc de drone ucrainiene
go4it.ro
VIDEO Premieră militară: două avioane Be-12 rusești, scoase din joc de drone ucrainiene
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York....
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Victor Ponta, reacție dură după rechizitoriul lui Călin Georgescu: Nu spune de ce s-au anulat pe 5 decembrie
Capital.ro
Victor Ponta, reacție dură după rechizitoriul lui Călin Georgescu: Nu spune de ce s-au anulat...
Nuntă REGEASCĂ în showbiz! Florin Pește și-a măritat fata și i-a făcut o nuntă de senzație tocmai în Bali. Nimeni nu a mai avut așa ceva! SUPERB totul! FOTO/VIDEO
Romania TV
Nuntă REGEASCĂ în showbiz! Florin Pește și-a măritat fata și i-a făcut o nuntă de...
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Go4Games
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta!...
A murit un adversar de legendă al lui Ilie Năstase. Românul l-a învins în finala de la Roland Garros
evz.ro
A murit un adversar de legendă al lui Ilie Năstase. Românul l-a învins în finala...
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
as.ro
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel...
Dan Helciug, despre Eurovision:
radioimpuls.ro
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge...
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am...
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
Știrile zilei, 18 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 18 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori ...
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet
Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”
Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”
(P) Bonus Calendar la Mozzart Bet: 23 septembrie, Calendarul premiilor
(P) Bonus Calendar la Mozzart Bet: 23 septembrie, Calendarul premiilor
Roxana Nemeș a născut gemeni! Primele declarații de pe patul de spital: „Bebelușii sunt bine!”
Roxana Nemeș a născut gemeni! Primele declarații de pe patul de spital: „Bebelușii sunt bine!”
Ilinca Amariei, șoferița implicată în accidentul auto al lui Toto Dumitrescu, a fost amendată drastic! ...
Ilinca Amariei, șoferița implicată în accidentul auto al lui Toto Dumitrescu, a fost amendată drastic! Tânăra a apelat la ajutorul instanței
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei s-a căsătorit în secret! A pus mâna pe un bărbat cu ...
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei s-a căsătorit în secret! A pus mâna pe un bărbat cu bani, dar a primit o notă de plată usturătoare! Și-a luat ”daună totală” chiar înainte de nuntă!
Vezi toate știrile
×