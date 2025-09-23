Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă anchetatorii pe victimă, cu puțin timp înainte de crimă

Cazul care a cutremurat o țară întreagă capătă noi dimensiuni. Detalii șocante au ieșit la iveală despre Anda, tânăra ucisă de Emil Gânj, criminalul care este dat în urmărire de aproape trei luni. Ce ar fi pus-o oamenii legii pe femeie să facă chiar înainte să fie ucisă cu sânge rece? Află în rândurile de mai jos!

Emil Gânj este acuzat de comiterea unor infracțiuni extrem de grave: omor, distrugere prin incendiere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție. Potrivit anchetatorilor, după ce a ucis-o pe Anda, fosta lui iubită în vârstă de doar 23 de ani, acesta i-a incendiat trupul neînsuflețit și a fugit din județul Mureș.

Detalii halucinante despre cazul Emil Gânj

După aproape trei luni de când este căutat de autoritățile române, detalii noi au ieșit la iveală. Recorder a publicat o conversație telefonică dintre tatăl victimei și un operator 112 care dă peste cap ancheta și demonstrează modul greșit în care oamenii legii au gestionat situația Andei, înainte ca ea să fie ucisă.

Conversația a avut loc în luna februarie, cu doar câteva luni înainte ca tânăra să își piardă viața. Atunci, tatăl ei a contactat numărul unic de urgență 112 și a acuzat polițiștii din Sărmașu de Câmpie de faptul că ar fi încercat să mușamalizeze răpirea Andei. Mai exact, acesteia i s-ar fi cerut să pretindă că nu a fost răpită în timp ce situația nu stătea deloc așa.

„Sunt tatăl Andei Maria, care a fost dispărută. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de poliție Sărmașu și e hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii, să zică obligatoriu că nu a fost răpită.”

Mai apoi, operatorul 112 a informat familia de faptul că Anda are posibilitatea de a depune plângere în instanță și i-a avertizat că dacă acuzațiile nu se adeveresc vor putea fi sancționați cu o amendă ce ar putea ajunge și la 4.000 de lei.

În replică, tatăl Andei și-a dorit să continue demersul și a declarat că își asumă tot ce ar putea urma.

„Ne asumăm eu cu fiica mea, ne asumăm dacă asta este suma.”

Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar, după crima comisă de Emil Gânj. Individul este în continuare urmărit de autorități.

