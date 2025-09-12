Acasă » Știri » Emil Gânj, suspectat de alte două morți?! Poliția din Miheșu de Câmpie este convinsă că e ajutat: „Doarme în pat”

Emil Gânj, suspectat de alte două morți?! Poliția din Miheșu de Câmpie este convinsă că e ajutat: „Doarme în pat”

De: Andreea Stăncescu 12/09/2025 | 12:21
Emil Gânj, suspectat de alte două morți?! Poliția din Miheșu de Câmpie este convinsă că e ajutat: „Doarme în pat”
Emil Ganj este de negăsit / FOTO: Poliția Română

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este principalul suspect în cazul crimei din județul Mureș, fiind acuzat că și-a ucis fosta iubită, Anda Gyurcă, în vârstă de 23 de ani, pe 8 iulie 2025. Polițiștii consideră că bărbatul este ajutat de cineva căci reușește să fie mereu cu un pas înaintea lor. În urma cercetărilor efectuate în ultimele două luni, anchetatorii au mai multe ipoteze pe care să meargă pentru a afla despre trecutul acestuia!

În ajunul Crăciunului 2011, în fața unui bar din comuna Miheșu de Câmpie a izbucnit o încăierare între mai mulți tineri, soldată cu moartea unui bărbat. Emil Gânj a fost găsit vinovat de omor calificat și condamnat la 15 ani și șase luni de închisoare, fiind cel care a primit pedeapsa cea mai mare. Se indică faptul că la incident au participat între șase și opt persoane, însă nu toți au ajuns în fața instanței, iar printre ei s-ar fi aflat și Cosmin, fiul primarului local, care la momentul respectiv avea 19 ani și nu a fost tras la răspundere.

În prezent, acesta este polițist în Mureș și a participat la căutările criminalului Emil Gânj. În urmă cu o lună, în Germania a fost reținut complicele său, Liviu Ilie Sălăgean, condamnat și el pentru aceasta crimă.

Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit...

Pe parcursul anilor, comunitatea din Miheșu de Câmpie a fost marcată de o serie de evenimente tragice și controversate. În noiembrie 2012, adjunctul șefului de post din localitate s-a sinucis împușcându-se în mașina de serviciu, la doar câteva zile după condamnarea lui Emil Gânj. Patru ani mai târziu, un alt polițist implicat în ancheta din 2011 s-a sinucis în condiții similare.

Sursa foto. Polița Română

Emil Gânj, eliberat mai devreme din penitenciar

Controversele din jurul lui Emil Gânj nu s-au încheiat odată cu condamnarea. În noiembrie 2020, el a fost eliberat condiționat după ce executase doar 9 ani și șase luni din pedeapsa totală, deși comisia penitenciarului s-a opus ferm, considerând că fapta sa este extrem de gravă și că nu îndeplinește criteriile pentru liberare. Decizia Judecătoriei Mureș a surprins specialiștii, fiind extrem de neobișnuit ca un criminal condamnat pentru omor calificat să fie eliberat înainte de termen, în ciuda unei caracterizări negative.

În perioada recentă, anchetatorii au investigat și modul în care Emil Gânj ar fi fost protejat de anumite persoane din comunitate. Se crede că s-ar fi folosit de tineri care i-au oferit adăpost, inclusiv prin intermediul unor telefoane, pentru a transmite amenințări sau pentru a evita detectarea de către autorități. Mulți dintre cei care l-au ajutat au refuzat să colaboreze cu poliția, temându-se de repercusiuni. Această protecție din umbră ridică noi întrebări cu privire la rețeaua de sprijin din jurul său.

„Doarme într-un pat și mănâncă ciorbă! Nici vorbă de haiducie. Este ajutat. Rămâne să vedem de către cine”, conform Libertatea.

CITEȘTE ȘI: A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut descoperirea șocantă

Situație dramatică pentru mama Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. În ce condiții grele trăiește după ce criminalul i-a dat foc la casă: “Suntem opt persoane într-o cameră și…”

Tags:
Iți recomandăm
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce spune primarul
Știri
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce spune…
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
Știri
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația
Mediafax
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra...
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Gandul.ro
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde....
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Mediafax
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce...
Reacția tulburătoare a iubitului Irynei, ucraineanca de 23 de ani care a fugit de război, dar a murit în SUA 
Antena 3
Reacția tulburătoare a iubitului Irynei, ucraineanca de 23 de ani care a fugit de război,...
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Digi 24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Un copil a murit din cauza rujeolei la câțiva ani după ce a contactat boala. Micuțul nu a avut niciun simptom ani de zile
kanald.ro
Un copil a murit din cauza rujeolei la câțiva ani după ce a contactat boala....
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA....
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
kfetele.ro
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air cu concurența Android
go4it.ro
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air...
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova! Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova! Echipa care forţează mutarea în...
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră...
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Romania TV
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune Codul Civil. Vecinii te pot da în judecată
Capital.ro
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune...
Ce s-a descoperit în cazul Emil Gânj. E anchetă disciplinară acum
evz.ro
Ce s-a descoperit în cazul Emil Gânj. E anchetă disciplinară acum
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Gandul.ro
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta...
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
as.ro
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Când are loc West Side Hallo Fest în 2025 și ce surprize pregătesc organizatorii? Anunțul făcut de primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu: „Luați-vă încă de pe acum biletele, anul acesta nu le vom mai suplimenta”
radioimpuls.ro
Când are loc West Side Hallo Fest în 2025 și ce surprize pregătesc organizatorii? Anunțul...
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar...
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu...
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce ...
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce spune primarul
Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată ...
Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată nu va mai putea fi o relație normală”
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis: „Sâmbăta seara ...
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis: „Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse…”
Vedeta din România care îi ia apărarea Catincăi, după circul Calinei de la Asia Express 2025: „Curaj ...
Vedeta din România care îi ia apărarea Catincăi, după circul Calinei de la Asia Express 2025: „Curaj și devotament”
Viitoare amenzi de 5.000 de lei pentru români. Noul proiect pe care autoritățile tocmai l-au propus
Viitoare amenzi de 5.000 de lei pentru români. Noul proiect pe care autoritățile tocmai l-au propus
Vezi toate știrile
×