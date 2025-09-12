Emil Gânj, suspectat de alte două morți?! Poliția din Miheșu de Câmpie este convinsă că e ajutat: „Doarme în pat”

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este principalul suspect în cazul crimei din județul Mureș, fiind acuzat că și-a ucis fosta iubită, Anda Gyurcă, în vârstă de 23 de ani, pe 8 iulie 2025. Polițiștii consideră că bărbatul este ajutat de cineva căci reușește să fie mereu cu un pas înaintea lor. În urma cercetărilor efectuate în ultimele două luni, anchetatorii au mai multe ipoteze pe care să meargă pentru a afla despre trecutul acestuia!

În ajunul Crăciunului 2011, în fața unui bar din comuna Miheșu de Câmpie a izbucnit o încăierare între mai mulți tineri, soldată cu moartea unui bărbat. Emil Gânj a fost găsit vinovat de omor calificat și condamnat la 15 ani și șase luni de închisoare, fiind cel care a primit pedeapsa cea mai mare. Se indică faptul că la incident au participat între șase și opt persoane, însă nu toți au ajuns în fața instanței, iar printre ei s-ar fi aflat și Cosmin, fiul primarului local, care la momentul respectiv avea 19 ani și nu a fost tras la răspundere.

În prezent, acesta este polițist în Mureș și a participat la căutările criminalului Emil Gânj. În urmă cu o lună, în Germania a fost reținut complicele său, Liviu Ilie Sălăgean, condamnat și el pentru aceasta crimă.

Pe parcursul anilor, comunitatea din Miheșu de Câmpie a fost marcată de o serie de evenimente tragice și controversate. În noiembrie 2012, adjunctul șefului de post din localitate s-a sinucis împușcându-se în mașina de serviciu, la doar câteva zile după condamnarea lui Emil Gânj. Patru ani mai târziu, un alt polițist implicat în ancheta din 2011 s-a sinucis în condiții similare.

Emil Gânj, eliberat mai devreme din penitenciar

Controversele din jurul lui Emil Gânj nu s-au încheiat odată cu condamnarea. În noiembrie 2020, el a fost eliberat condiționat după ce executase doar 9 ani și șase luni din pedeapsa totală, deși comisia penitenciarului s-a opus ferm, considerând că fapta sa este extrem de gravă și că nu îndeplinește criteriile pentru liberare. Decizia Judecătoriei Mureș a surprins specialiștii, fiind extrem de neobișnuit ca un criminal condamnat pentru omor calificat să fie eliberat înainte de termen, în ciuda unei caracterizări negative.

În perioada recentă, anchetatorii au investigat și modul în care Emil Gânj ar fi fost protejat de anumite persoane din comunitate. Se crede că s-ar fi folosit de tineri care i-au oferit adăpost, inclusiv prin intermediul unor telefoane, pentru a transmite amenințări sau pentru a evita detectarea de către autorități. Mulți dintre cei care l-au ajutat au refuzat să colaboreze cu poliția, temându-se de repercusiuni. Această protecție din umbră ridică noi întrebări cu privire la rețeaua de sprijin din jurul său.

„Doarme într-un pat și mănâncă ciorbă! Nici vorbă de haiducie. Este ajutat. Rămâne să vedem de către cine”, conform Libertatea.

