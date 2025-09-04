A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut descoperirea șocantă

Emil Gânj este de negăsit de aproape două luni. El și-a ucis cu sânge rece fosta iubită, Anda, o tânără de doar 23 de ani, mamă a unui băiețel de trei ani. După ce a lovit-o cu o secure, bărbatul a incendiat locuința tinerei și a dispărut fără urmă. Recent a fost găsită arma crimei, însă nu polițiștii au fost cei care au descoperit-o.

Bărbatul are un istoric violent. Și-a agresat concubina în repetate rânduri, a răpit-o, iar la câteva luni a ucis-o și i-a incendiat locuința, deși se afla sub ordin de restricție. Cu toate acestea, a reușit să scape de sub controlul autorităților.

A fost găsită arma crimei folosită de Emil Gânj

Deși mobilizează resurse considerabile, poliția nu a reușit încă să îi dea de urmă. Între timp, comunitatea trăiește cu teama că un criminal extrem de violent se află liber, deși autoritățile sunt în alertă de două luni.

În urmă cu două săptămâni a fost descoperită arma folosită la crimă, însă nu de către polițiști, ci chiar de bunica victimei. Securea era ascunsă într-un tufiș de mure, iar femeia a avut parte de un moment șocant atunci când a mers să adune fructe.

„M-au dus la Poliţie, am dat declaraţii cum am găsit-o.(…). Nu se mai cunoștea (n.r.: Răspunsul la întrebarea «Avea sânge pe ea?») Când am prins așa de el să-l trag afară, am văzut securea. Atunci m-am speriat”, a mărturisit bunica Andei pentru Antena3.ro.

Femeia i-a anunțat imediat pe polițiștii care supravegheau casa, iar aceștia au chemat echipa de criminaliști. Arma a fost fotografiată, măsurată și ulterior ridicată pentru analize de laborator. Deși securea nu mai prezenta urme evidente de sânge, testele au confirmat rapid prezența ADN-ului tinerei de 23 de ani.

Obiectul folosit de Emil Gânj pentru a-și ucide fosta iubită a fost găsit la o distanță de aproximativ 25-30 de metri de locuința unde victima a fost descoperită fără viață.

